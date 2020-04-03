Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

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Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, аптеки смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. При этом таким образом невозможно продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Кроме того, закон предусматривает, что в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания возможна дистанционная продажа рецептурных препаратов. Решение и правила продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС дистанционным способом сможет принять правительство.

Дистанционную торговлю лекарствами могут осуществлять аптечные организации с лицензией на фармдеятельность.