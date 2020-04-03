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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, аптеки смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. При этом таким образом невозможно продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Кроме того, закон предусматривает, что в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания возможна дистанционная продажа рецептурных препаратов. Решение и правила продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС дистанционным способом сможет принять правительство.

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Дистанционную торговлю лекарствами могут осуществлять аптечные организации с лицензией на фармдеятельность.

17 марта Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Однако, как объяснил член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров, президентского указа недостаточно, чтобы аптечные организации начали дистанционные продажи, так как еще не выпущены регулирующие документы.

Как отмечал тогда директор департамента внешних связей STADA в России Иван Глушков, в указе президента говорится, что правительство должно разработать правила дистанционной продажи, но самих правил еще не было, поэтому участники рынка не имели возможности торговать.

Теги: закон, лекарства, Владимир Путин
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