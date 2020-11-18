Rockwell Capital играет дубль

Компания Глеба Франка построит два целлюлозно-бумажных комбината в Сибири

Rockwell Capital Глеба Франка намерена построить два целлюлозно-бумажных комбината в Красноярском крае мощностью до 1 млн т каждый, что позволит ей занять до 20% рынка. Совладелец одного ЦБК — ВЭБ, для второго она ищет партнеров

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Rockwell Capital Глеба Франка решила построить два целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в Богучанском районе и Лесосибирске в Красноярском крае, каждый из которых будет производить до 1 млн т целлюлозы в год. Об этом РБК рассказал гендиректор компании «Тайга» (на 100% принадлежит Rockwell Capital) Иван Валентик, который в 2014–2019 годах возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Rockwell Capital еще летом 2019 года договорилась с ВЭБом о партнерстве в лесопромышленной отрасли, первым их совместным проектом должно стать строительство ЦБК в Богучанском районе на базе активов «Краслесинвеста». То, что «Тайга» ведет проектные работы для строительства второго ЦБК в Красноярском крае, подтвердил РБК через пресс-службу Павел Галямов, начальник управления по работе с заказчиками «Рослесинфорга» — подразделения Рослесхоза, которое участвует в подготовке и сопровождении 20 приоритетных лесных инвестпроектов.

Как будут устроены два проекта

Сделка по созданию совместного предприятия Rockwell Capital с ВЭБом на базе «Краслесинвеста» находится в «высокой степени готовности», говорит Валентик. По его словам, 8 мая 2020 года набсовет ВЭБа под председательством премьера Михаила Мишустина принял решение, касающееся условий участия госкорпорации в этом проекте. 25 августа Rockwell учредила для строительства ЦБК новую холдинговую компанию «Тайга Холдинг» (данные СПАРК), в которой у нее останется 2/3, а 1/3 будет у ВЭБа, отметил гендиректор «Тайги». «Рассчитываем, что акционерное соглашение по «Тайге Холдингу» будет подписано в течение ближайших месяцев», — добавил он.

Представитель ВЭБа лишь напомнил, что госкорпорация совместно Rockwell Capital в качестве стратегического инвестора реализуют проект строительства нового целлюлозного производства в Красноярском крае мощностью до 1 млн т. От других комментариев он воздержался.

Непосредственно проектированием и строительством ЦБК будет заниматься «дочка» «Тайга Холдинга» — «Тайга Богучаны» (тоже создана Rockwell Capital 25 августа). Объем инвестиций в этот проект составит примерно $2 млрд (около 150 млрд руб.), отмечает Валентик. Запуск комбината запланирован на 2026 год.

Второй проект в Лесосибирске под названием «Тайга» (все компании Rockwell объединены под одним брендом) Rockwell пока реализует самостоятельно. Под строительство этого ЦБК, который должен быть запущен в 2027 году, выделен лесной фонд в объеме около 4,4 млн куб. м ежегодной заготовки древесины.

По данным «Рослесинфорга», «Тайга» построит комбинат по выпуску 462 тыс. т лиственной целлюлозы и 434,3 тыс. т хвойной целлюлозы в год («Тайга Богучаны» будет выпускать только хвойную целлюлозу), а инвестиции составят 98,7 млрд руб. «Это первоначальный оценочный объем инвестиций, он привязан к тем проектным решениям и доступным на начало проектирования лесным ресурсам, которые изначально были заявлены», — уточняет Валентик. По его словам, фактически инвестиции будут выше и могут увеличиться до $2 млрд, а мощность комбината, как и в Богучанах, достигнет 1 млн т в год. На встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом в начале года топ-менеджер оценивал инвестиции в один комбинат примерно в 140 млрд руб., но других деталей проектов он не раскрывал.

Почему Франк занялся лесом Франк, зять бизнесмена Геннадия Тимченко, известен по инвестициям в рыбную отрасль (владеет Русской рыбопромышленной компанией). Интерес к лесопереработке представитель Rockwell Capital ранее объяснял хорошими перспективами отрасли в целом и целлюлозного производства в частности — спрос на эту продукцию в азиатских странах растет. «Несмотря на развитость лесопереработки в России, в последние 40 лет из-за высокой стоимости и длительности возведения новые ЦБК в стране не строились. Как следствие, вклад лесной и лесоперерабатывающей промышленности в экономику России непропорционально мал по сравнению со странами-конкурентами», — говорил бизнесмен в июне 2019 года.

«Мы открыты для партнерства по проекту «Тайга». Мы проводили предварительные переговоры и даже получили от одного из потенциальных партнеров индикативные условия по возможному участию в качестве соинвестора в нашем проекте», — отметил Валентик. По его словам, ВЭБ в курсе второго проекта Rockwell, но конкретные параметры участия госкорпорации в нем еще не обсуждались. Представитель ВЭБа это не комментирует. Но прошлым летом ВЭБ и Rockwell сообщали, что рассчитывают в будущем заняться строительством предприятий лесной отрасли по всей Сибири и Дальнему Востоку.

Других потенциальных инвесторов Валентик не назвал, отметив, что Rockwell намерена сохранить контроль в обоих проектах. «В любом случае рассчитываем на определенную синергию между «Тайга Богучаны» и «Тайгой» — как с точки зрения проектирования и закупки оборудования, так и последующей операционной эффективности. Считаем, что будет экономически эффективно строить оба комбината», — заключил он.

Потенциальные конкуренты и объем рынка

По данным Lesprom Network, в 2019 году в России было произведено 8,25 млн т целлюлозы. Лидером рынка является группа «Илим» Захара Смушкина и партнеров (3,226 млн т по итогам прошлого года), крупнейший комбинат которой в Архангельской области производит около 1,2 млн т целлюлозы в год. Затем с большим отрывом от него идут Архангельский ЦБК (принадлежит Pulp Mill Holding) и Сыктывкарский ЛПК (группа Mondi), которые выпускают более чем по 800 тыс. т в год. Таким образом, в случае запуска двух ЦБК Rockwell Capital могла бы занять второе место в России среди крупнейших производителей целлюлозы и около 20% рынка.

Но «Илим» планирует к 2025 году увеличить производство целлюлозы и картона в общей сложности на 1 млн т, достигнув уровня в 4,5 млн т готовой продукции ежегодно, говорит представитель группы. В частности, компания строит новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске на северо-западе Иркутской области мощностью 600 тыс. т (должен быть запущен в 2022 году). Инвестиции в этот проект оцениваются в $1,2 млрд руб. (около 90 млрд руб.), добавляет собеседник РБК.

Новый ЦБК в Лесосибирске мощность до 1 млн т уже несколько лет собирается построить Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который встречался по этому поводу с Уссом в июне 2018 года. Окончательное инвестиционное решение по проекту в Красноярском крае компания планирует принять в 2021 году, передал РБК через представителя вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Segezha Group Владимир Виноградов. По его словам, сохраняются уже анонсированные инвестиции в размере не менее 100 млрд руб. Компания рассматривает различные варианты финансирования, в том числе с привлечением партнеров.

«В любом секторе есть конкуренция за ресурсную базу, она ограничена и в Красноярском крае, поэтому мы смотрим на действия конкурентов», — замечает Валентик, который после ухода из Рослесхоза в июле 2019 года менее полугода проработал в Segezhа на посту первого вице-президента, а затем перешел в структуры Франка. «Рынок целлюлозы — глобальный со здоровыми фундаментальными драйверами роста и большим потенциалом развития, поэтому места всем хватит», — парирует Виноградов.

В Сибири можно построить несколько ЦБК, если увеличивать плечо доставки сырья, строить лесные дороги и идти вглубь в лес, замечает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Девальвация рубля примерно на 10% в 2020 году выгодна для экспортеров продукции из леса, особенно в Сибири, — рядом Китай и другие страны Азии, где сохраняется хороший спрос на целлюлозу, указывает он.