Глава Рослесхоза подал в отставку

По словам Ивана Валентика, он сам попросил главу правительства уволить его

Иван Валентик (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик, занимающий также пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, подал в отставку, сообщает ТАСС. По данным агентства, Валентик уже направил соответствующее заявление на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — сказал сам Валентик.

Он возглавил Рослесхоз в 2014 году, до этого занимал различные руководящие должности в Минприроды, Росприроднадзоре и Минсельхозе.

В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».

«Пошел руководителем Рослесхоза — соответствуй», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда, где обсуждалось принятие постановления о противодействии незаконным вырубкам леса.