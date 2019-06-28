Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик, занимающий также пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, подал в отставку, сообщает ТАСС. По данным агентства, Валентик уже направил соответствующее заявление на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — сказал сам Валентик.
Он возглавил Рослесхоз в 2014 году, до этого занимал различные руководящие должности в Минприроды, Росприроднадзоре и Минсельхозе.
В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».
«Пошел руководителем Рослесхоза — соответствуй», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда, где обсуждалось принятие постановления о противодействии незаконным вырубкам леса.