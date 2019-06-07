ВЭБ и фонд Франка построят целлюлозный комбинат в Сибири за ₽140 млрд

ВЭБ и фонд Франка построят целлюлозный комбинат в Сибири за ₽140 млрд

ВЭБ.РФ и фонд Rockwell Capital Глеба Франка создают холдинг для развития лесной отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке. Первым проектом станет постройка целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае стоимостью ₽140 млрд

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ и фонд Rockwell Capital договорились о единой стратегии сотрудничества в лесоперерабатывающем комплексе России. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, следует из сообщения ВЭБ.РФ.

По плану, ВЭБ.РФ и Rockwell Capital создадут единый холдинг, первым проектом которого станет строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Красноярском крае. Объем инвестиций в этот проект должен составить до 140 млрд руб.

Основным инвестором станет ВЭБ.РФ, который обеспечит привлечение возвратного долгового финансирования с использованием мер господдержки.

Строительство будет вестись на площадке компании «Краслесинвест», которая целиком принадлежит ВЭБ.РФ. Проектная мощность предприятия должна составить 900 тыс. т ежегодно. Для сравнения, комбинат в Котласе, крупнейший ЦБК в России, принадлежащий группе «Илим», производит ежегодно около 1,2 млн т целлюлозы.

По словам первого зампреда ВЭБ.РФ Николая Цехомского, строительство красноярского комбината должно начаться весной 2020 года, а в 2025 году ЦБК должен будет дать первую продукцию. «Продукция комбината будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии», — добавил Цехомский.