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ВЭБ и фонд Франка построят целлюлозный комбинат в Сибири за ₽140 млрд
ВЭБ.РФ и фонд Rockwell Capital Глеба Франка создают холдинг для развития лесной отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке. Первым проектом станет постройка целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае стоимостью ₽140 млрд
Фото: Белинский Юрий / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ и фонд Rockwell Capital договорились о единой стратегии сотрудничества в лесоперерабатывающем комплексе России. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, следует из сообщения ВЭБ.РФ.

По плану, ВЭБ.РФ и Rockwell Capital создадут единый холдинг, первым проектом которого станет строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Красноярском крае. Объем инвестиций в этот проект должен составить до 140 млрд руб.

Основным инвестором станет ВЭБ.РФ, который обеспечит привлечение возвратного долгового финансирования с использованием мер господдержки.

Строительство будет вестись на площадке компании «Краслесинвест», которая целиком принадлежит ВЭБ.РФ. Проектная мощность предприятия должна составить 900 тыс. т ежегодно. Для сравнения, комбинат в Котласе, крупнейший ЦБК в России, принадлежащий группе «Илим», производит ежегодно около 1,2 млн т целлюлозы.

По словам первого зампреда ВЭБ.РФ Николая Цехомского, строительство красноярского комбината должно начаться весной 2020 года, а в 2025 году ЦБК должен будет дать первую продукцию. «Продукция комбината будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии», — добавил Цехомский.

Владельцем фонда Rockwell Capital, партнера ВЭБ.РФ по проекту, является российский бизнесмен Глеб Франк, зять владельца инвесткомпании Volga Group Геннадия Тимченко и сын бывшего министра транспорта Сергея Франка.

«Несмотря на развитость лесопереработки в России, в последние 40 лет из-за высокой стоимости и длительности возведения новые ЦБК в стране не строились. Как следствие, вклад лесной и лесоперерабатывающей промышленности в экономику России непропорционально мал по сравнению со странами-конкурентами», — заявил Глеб Франк.

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Также ВЭБ.РФ и Rockwell Capital рассчитывают в будущем заняться строительством предприятий лесной отрасли по всей Сибири и Дальнему Востоку.

«Краслесинвест» был основан в 2007 году по инициативе ВЭБа для реализации на территории Красноярского края приоритетного инвестпроекта по развитию лесопромышленного комплекса в рамках госпрограммы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Согласно последней доступной отчетности за 2017 год (в базе СПАРК), выручка компании составила 2,9 млрд руб. при чистом убытке в 887 млн руб. Пока компания запустила только лесопильное производство (в 2016 году) и строит завод топливных гранул (пеллет), говорится на ее сайте.

Авторы: Павел Казарновский, Георгий Макаренко
Теги: ВЭБ, Глеб Франк, Красноярск, ЦБК
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