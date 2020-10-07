Спорная половина второй половины

Родные Дмитрия Босова решили делить наследство через суд

Мать и дети Дмитрия Босова от первых двух браков подали иск против его вдовы Катерины Босов. Они оспаривают переход к ней половины доли бизнесмена в группе «Аллтек» (контролирует «Сибантрацит»), созданной до его третьего брака

Катерина Босов (Фото: пресс-служба УК «Сибантрацит»​)

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила Босова и четверо его сыновей от первых двух браков — Артем, Антон (оба от первой жены Элеоноры Босовой), Кирилл и Иван (от второго брака с Анастасией Старовойтовой) — в понедельник, 5 октября, подали иск в Одинцовский городской суд Московской области против его третьей жены Катерины Босов. Это следует из материалов суда. Помимо Катерины в качестве третьих лиц по иску значатся их несовершеннолетняя с Босовым дочь Бэлла Алекса и нотариус Екатерина Панова.

Комментарии касательно требований других наследников будут даны после получения и ознакомления с иском, сказала представитель Катерины Босов. РБК направил запрос старшему сыну Босова Артему.

Что оспаривают сыновья и мать Босова

Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая, а через три месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Именно эту сделку и оспаривают наследники бизнесмена, рассказали РБК два источника, близких к «Аллтеку» и «Сибантрациту». В Одинцово как раз зарегистрирована «Аллтек».

«Наследники оспорили выделение доли Катерины (передачу ей половины доли Босова. — РБК), поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака», — говорит один из собеседников РБК. По его словам, при решении об оформлении 43,285% «Аллтека» на вдову бизнесмена нотариус опирался на формальную дату создания компании или дату внесения каких-либо изменений.

На сайте группы «Аллтек» говорится, что она была основана в 1993 году выпускниками МГТУ им. Баумана (Босовым и его партнерами). По данным СПАРК, «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года. На Катерине Босов женился лишь в 2016 году, до этого они случайно познакомились в гостях у общих друзей, сообщал Forbes.

В свою очередь, Катерина Босов намерена увеличить свою долю в «Аллтеке» до контрольной. «Катерина Босов обратилась с иском в суд, суть которого заключается в том, что ее доля составляет не 43, а 77% компании ООО «Аллтек», — заявила РБК ее представитель, не уточнив деталей. В Одинцовском городской суде и арбитражных судах Москвы или области иск Катерины пока не зарегистрирован. Сейчас помимо нее акционерами группы остаются Дмитрий Босов (оставшиеся 43,285%, которые должны быть распределены между всеми наследниками минимум через полгода после смерти бизнесмена, то есть начиная с ноября), гендиректор «Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%) и два члена совета директоров компании Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

Как вдова Босова могла получить половину его доли

По закону права наследования оформляются по истечении шести месяцев с момента смерти, говорит адвокат Алексей Мельников. Супруга, по его словам, вправе претендовать на 50% совместно нажитого имущества и на оставшуюся половину имущества — наравне с наследниками. В случае если имущество было приобретено до брака, у супруги в отношении таких активов имеются равные права наравне с другими наследниками, но существует норма закона, согласно которой если в приобретенное до брака имущество (в «Аллтек», «Сибантарцит» и другие активы) осуществлялись значительные вложения во время брака, то оно все равно является совместно нажитым. «С высокой вероятностью мы имеем дело именно с таким случаем, так как из открытых источников мы знаем, что бизнес Босова расширялся и рос именно в последние годы», — отметил Мельников.

На каком основании Катерина Босов получила почти половину группы «Аллтек» до истечения шестимесячного срока после смерти бизнесмена, ее представитель не комментирует. Мельников отмечает, что при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано досрочно, если имеются достоверные данные о том, что нет других наследников, имеющих право на него претендовать, кроме лиц, обратившихся за выдачей такого свидетельства. В случае наследования сложного имущества и бизнес-активов, при таком множестве наследников такая ускоренная процедура почти не применяется, говорит адвокат.

Адвокат Forward Legal Дарья Овчинникова подтверждает, что супруга имеет право получить свидетельство о праве на наследство раньше всех остальных родственников и может претендовать на половину имущества, которое было приобретено в браке.

Как Катерина Босов пытается сохранить активы

Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 году в должности гендиректора его «дочки» — «СА Логистик», а затем стала коммерческим директором в самом «Сибантраците». Спустя чуть меньше месяца после смерти Босова, 28 мая, она возглавила совет директоров компании. «Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — говорила она тогда РБК.

Помимо половины доли бизнесмена в «Аллтеке» она также стала доверительным управляющим 50% еще одного актива группы — УК «Востокуголь», которым Босов владел на паритетных началах с Александром Исаевым, но в апреле 2020 года у них произошел конфликт, и доля Исаева отошла самому «Востокуглю».

Суды за активы Бывшие партнера Босова сразу после его смерти инициировали судебные тяжбы за совместные активы. Так, в конце мая Александр Исаев оспорил продажу своей доли (50%) в «Востокугле», которые теперь принадлежат самой компании. 27 августа суд удовлетворил его иск. Теперь «Востокуголь» и наследники Босова подали апелляции на это решение. 5 августа «Ростех» с партнерами, владеющие 50% угольного порта Вера в Приморье, подали иск к самому «Востокуглю», который сейчас фактически контролирует Катерина Босов. Они требуют, чтобы этот холдинг исполнил опцион и продал им еще 16,7% порта по номинальной стоимости (3,34 тыс. руб.). Повод для иска — смена контроля в «Востокугле», которая является условием для реализации опциона. До апреля 2020 года по 50% холдинга принадлежало Босову и Исаеву, а теперь ни одного из них нет среди совладельцев, объясняют истцы. Но представитель «Востокугля» утверждает, что смена контроля в компании не произошла, а значит, нет повода для спора. «Мы видим разрешение конфликта только в рамках закона и действуем в рамках подписанного договора. Никаких административных воздействий на супругу Босова или еще кого-то мы оказывать не планируем и не собираемся», — говорил РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В начале августа вдова Босова заявила о рейдерской атаке на активы компании. «Я далека от мысли, что вы являетесь орудием в руках тех людей, которые на протяжении почти трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки в отношении компании и дискредитируют меня лично», — говорится в ее письме, направленном 30 июля председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.

Инициатор атаки, по ее версии, — Исаев и группа инвесторов. Бизнесмен называл такие обвинения «наглой клеветой».

Незадолго до смерти, весной 2020 года, Дмитрий Босов впервые вошел в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $1,1 млрд (86-я строчка в рейтинге), а в качестве основного актива указал «Сибантрацит».