Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов

Глава «Сибантрацита», вдова Дмитрия Босова Катерина заявила о рейдерской атаке на компанию. Инициатор, по ее версии, бывший партнер ее мужа Александр Исаев и группа инвесторов. Он называет такие обвинения «наглой клеветой»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель совета директоров «Сибантрацита», вдова Дмитрия Босова Катерина Босов заявила о «рейдерских атаках» на компанию, начавшихся после гибели ее мужа в мае. Об этом говорится в письме Босов председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой (письмо направлено 30 июля, его содержание подтвердил представитель «Сибантрацита»).

Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.

«Я далека от мысли, что вы являетесь орудием в руках тех людей, которые на протяжении почти трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки в отношении компании и дискредитируют меня лично», — пишет Босов.

В письме Плетневой Босов не уточняет, кого именно подозревает в рейдерстве. Как пояснил РБК официальный представитель Катерины Босов, «кампанию по захвату» одного из активов наследников бизнесмена — дальневосточного угольного порта Вера в Приморье — ведут «группа инвесторов» компании «УК Эльга Уголь» и ее гендиректор Александр Исаев, бывший партнер Босова. «В последние месяцы рейдерскому захвату подвергся один из наших активов, сейчас начинает разворачиваться кампания против всей группы «Сибантрацит», — добавил он.