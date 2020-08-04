Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов

Плетнева заявила РБК, что пока не получила письма Босов и не стала его комментировать по существу. Исаев в разговоре с РБК назвал обвинения Катерины Босов «наглой клеветой».
Александр Исаев с 2005 года занимал руководящие должности на предприятиях, работающих в угольной промышленности. Он был основателем и председателем правления «УК «Востокуголь», входил в совет директоров «Сибантрацита». С 2014 года его партнером в «Востокугле» — на 50% — стал Дмитрий Босов. Но незадолго до самоубийства, в мае 2020-го, Босов уволил Исаева со всех постов в «Сибантраците» и «Востокугле».
В конце мая Исаев решил через суд вернуть 50% «Востокугля», которые он вынужден был продать группе Босова после увольнения. Восстановив долю в этой компании, он мог бы обменять ее на другие активы наследников Босова — доли в порту Вера (у «Востокугля», который сейчас контролирует Катерина Босов и другие наследники, 50%) и Сугодинско-Огоджинском месторождении в Амурской области (на 50% принадлежит «Сибантрациту», еще 37,5% — у Екатерины Лапшиной и 12,5% — у «Ростеха»), говорил РБК знакомый Исаева. После ухода из структур Босова Исаев возглавил проект по управлению Эльгинским угольным месторождением в Якутии, контроль над которым незадолго до этого приобрела «А-Проперти» Альберта Авдоляна.
Порт Вера, запущенный в 2019 году, расположен в Приморском крае в районе мыса Открытый. По словам руководителя Росморречфлота Александра Пошивай, мощности этого терминала в текущем году составят 7 млн т, а на проектную мощность — в 20 млн т — он выйдет в 2022-м.
Изначально порт был ориентирован на перевалку угля с предприятий группы «Сибантрацит», включая Сугодинско-Огоджинское месторождение («Сибантрациту» принадлежит 50% Огоджинского проекта), но теперь начал перевалку сырья с Эльгинского месторождения. Представитель «А-Проперти» еще прошлым летом заявила, что Альберт Авдолян со своим бизнес-партнером Сергеем Адоньевым намерены создать промышленный кластер на Дальнем Востоке. В этот кластер должны войти Якутская топливно-энергетическая компания (Авдолян получил контроль в сентябре 2019 года), Эльгинское месторождение (контроль над проектом «А-Проперти» выкупила у «Мечела» за 97 млрд руб. в апреле 2020-го), а также порт Вера и Огоджинский проект.
«А-Проперти», которая анонсировала планы увеличить добычу на Эльге в десять раз, до 45 млн т, к 2023 году, не хватит одного порта для экспорта продукции с этого месторождения, поэтому она начала подготовку к строительству еще одного морского терминала — «Порт Дальний» в порту Ванино в Хабаровском крае. Этот проект подразумевает на первом этапе строительство причала для перевалки до 2 млн т угля в год на суда дедвейтом до 40 тыс. т, на втором этапе — строительство второго причала для углевозов дедвейтом до 100 тыс. т.
Представитель «А-Проперти» отказался от комментариев.
Как еще активы есть у «Сибантрацита»
Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей и крупнейшая в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Помимо 50% Огоджинского проекта она объединяет производителей антрацита АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область) и угольное предприятие в Кузбассе ООО «Разрез Кийзасский» (производит уголь марки «Т»). По собственным данным, по итогам 2019 года консолидированный объем добычи компании составил 23,7 млн т. Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite PLC, единственный акционер которой — «Аллтек». Более 86% «Аллтека» контролировал Дмитрий Босов, теперь его активы перешли его вдове Катерине Босов вместе с другими наследниками.
В чем Катерина Босов видит признаки рейдерства
Представитель Катерины Босов выдвигает несколько обвинений в отношении Исаева и владельцев «А-Проперти».
- Порт Вера фактически принадлежит двум группам акционеров: 50% у «Востокугля», еще 50% у компании «Порт Вера Холдинг». Владельцы последней — Екатерина Лапшина (37,5%), которая ранее управляла активами Авдоляна и Адоньева, президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков (37,5%), еще 25% у «Ростеха». Но 11 мая «без легальных оснований» «Порт Вера Холдинг» направил «Востокуглю» требование о реализации call-опциона на 16,7% в этом проекте по номинальной стоимости в 3,4 тыс. руб. В результате в случае реализации этого опциона «Порт Вера Холдинг» получит контроль (66,7%) над портом, а доля наследников Босова в проекте снизится до 33,3%.
- Представитель Босов также утверждает, что «была осуществлена незаконная смена гендиректора порта Вера» и сейчас «корпоративные нарушения оспариваются в судах». В конце мая партнер Дмитрия Босова Дмитрий Ага подал в Арбитражный суд Приморского края иск, в котором требует признать недействительными снятие с должности гендиректора порта Вера Дмитрия Василенко (возглавил порт только 16 апреля) и назначение на этот пост 13 мая Евгения Диева. С Василенко и Диевым связаться не удалось.
- При этом новый гендиректор Евгений Диев с конца мая 2020 года стал ограничивать объемы отгрузки в порту угля «Сибантрацита» в пользу угля с месторождений Эльги.
Но, как заявил РБК гендиректор «Порт Вера Холдинг» Родион Сокровищук, компания действует «в строгом соответствии» с опционным соглашением, заключенным с «Востокуглем» в 2018 году. «Востокуголь» в настоящее время уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств, в связи с чем «Порт Вера Холдинг», как инициатор и 50-процентный участник проекта, имеет ряд претензий, предъявляемых исключительно в правовом поле в судах», — отметил топ-менеджер. По его словам, компания подала в суд иск о неисполнении опциона (на момент публикации он еще не был зарегистрирован в суде). Сокровищук также назвал заявления Катерины Босов «гнусными инсинуациями, носящими ярко выраженный провокационный характер».
Представитель «Ростеха» подтвердил слова Сокровищука, отказавшись от дальнейших комментариев. Лапшина не ответила на запрос РБК, с Новиковым связаться не удалось.
Почему депутат обратилась в Генпрокуратуру и Росприроднадзор
Тамара Плетнева, пожаловавшаяся на «Сибантрацит» в Генпрокуратуру и Росприроднадзор, сослалась на обращение «инициативной группы граждан Искитимского района Новосибирской области», которые заявили о сходе грязевого селя с отвалов Колыванского угольного разреза (на нем «Сибантрацит» ведет добычу угля). Как указала депутат, из-за этой аварии оказались затоплены сельхозугодья близ села Елбаши. Катерина Босов в письме на имя Плетневой предупредила, что обращение депутата «ляжет в основу нового витка давления на компанию», и попросила депутата о личной встрече, чтобы «представить наиболее полную и объективную информацию о произошедшем событии».
«18 июля на предприятии «Сибирского антрацита» произошла деформация 1/10 части основания одного из отвалов горных работ — Елбашинского, классифицированная экспертами как инцидент. <...> В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен», — сообщил РБК представитель Босов. По его словам, комиссия с участием представителей Ростехнадзора определяет причины произошедшего, по результатам ее работы будет разработан и реализован план ликвидации последствий инцидента.
РБК направил запросы в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и Ростехнадзор.