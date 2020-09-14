Чемезов впервые прокомментировал конфликт с наследниками Дмитрия Босова

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил намерение корпорации с партнерами увеличить долю в угольном порту Вера в Приморье до контроля. Но он сказал, что не будет оказывать административное давление на наследников Дмитрия Босова

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил РБК, что не планирует оказывать административного давления на наследников Дмитрия Босова в рамках спора из-за контроля в проекте угольного порта Вера в Приморье.

«Мы видим разрешение конфликта только в рамках закона и действуем в рамках подписанного договора. Никаких административных воздействий на супругу Босова или еще кого-то мы оказывать не планируем и не собираемся», — заявил Чемезов. При этом он подчеркнул, что сам «Ростех» не является участником конфликта — 50% порта Вера госкорпорации принадлежит вместе с партнерами через холдинговую компанию «Порт Вера Холдинг» (ПВХ). У самого «Ростеха» в этом холдинге лишь 25%, еще по 37,5% — у владелицы Era Capital Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, и у президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова.

По словам Чемезова, ПВХ намерен реализовать опцион на выкуп еще 16,7% у второго акционера порта — «Востокугля», принадлежащего вдове Босова Катерине и другим наследникам бизнесмена, чтобы увеличить свою долю в порту до 66,7% (в этом случае доля второго совладельца снизится до 33,3%). В начале августа холдинг подал иск к «Востокуглю» с требованием исполнить этот опцион и продать бумаги по номинальной стоимости — за 3,34 тыс. руб.

Основание для предъявления опциона и подачи иска ПВХ назвал смену контроля в «Востокугле». До весны 2020 года эта компания на паритетных началах принадлежала Босову и Александру Исаеву. Но в апреле Босов уволил его со всех постов в компании, Исаеву также пришлось продать свою долю в «Востокугле». Через месяц Босов покончил с собой. «Истец получил заключение от 17 июня 2020 года, подготовленное ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические услуги» (входит в консалтинговую компанию PwC. — РБК) и содержащее вывод о смене контроля (утраты контроля со стороны прямых участников ответчика (Исаева А.С. и Босова Д.Б.))», — говорится в иске.