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Бизнес ,  
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Чемезов впервые прокомментировал конфликт с наследниками Дмитрия Босова

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил намерение корпорации с партнерами увеличить долю в угольном порту Вера в Приморье до контроля. Но он сказал, что не будет оказывать административное давление на наследников Дмитрия Босова
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил РБК, что не планирует оказывать административного давления на наследников Дмитрия Босова в рамках спора из-за контроля в проекте угольного порта Вера в Приморье.

«Мы видим разрешение конфликта только в рамках закона и действуем в рамках подписанного договора. Никаких административных воздействий на супругу Босова или еще кого-то мы оказывать не планируем и не собираемся», — заявил Чемезов. При этом он подчеркнул, что сам «Ростех» не является участником конфликта — 50% порта Вера госкорпорации принадлежит вместе с партнерами через холдинговую компанию «Порт Вера Холдинг» (ПВХ). У самого «Ростеха» в этом холдинге лишь 25%, еще по 37,5% — у владелицы Era Capital Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, и у президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова.

По словам Чемезова, ПВХ намерен реализовать опцион на выкуп еще 16,7% у второго акционера порта — «Востокугля», принадлежащего вдове Босова Катерине и другим наследникам бизнесмена, чтобы увеличить свою долю в порту до 66,7% (в этом случае доля второго совладельца снизится до 33,3%). В начале августа холдинг подал иск к «Востокуглю» с требованием исполнить этот опцион и продать бумаги по номинальной стоимости — за 3,34 тыс. руб.

«Ростех» и партнеры решили увеличить долю в порту Вера
Бизнес
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Основание для предъявления опциона и подачи иска ПВХ назвал смену контроля в «Востокугле». До весны 2020 года эта компания на паритетных началах принадлежала Босову и Александру Исаеву. Но в апреле Босов уволил его со всех постов в компании, Исаеву также пришлось продать свою долю в «Востокугле». Через месяц Босов покончил с собой. «Истец получил заключение от 17 июня 2020 года, подготовленное ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические услуги» (входит в консалтинговую компанию PwC. — РБК) и содержащее вывод о смене контроля (утраты контроля со стороны прямых участников ответчика (Исаева А.С. и Босова Д.Б.))», — говорится в иске.

Условие о смене контроля одного из участников порта Вера прописано в договоре об опционе, подписанном в декабре 2017 года. «У нас в рамках контракта есть опцион, и в случае потери контроля [над «Востокуглем»] мы имеем право приобрести часть пакета акций компании, где участвовал Босов вместе с нами», — отметил Чемезов. Он добавил, что если наследники Босова хотят «пойти на мировую», то «Ростех» с партнерами готовы их «поддержать» и выкупить у них долю в порту.

Но второй совладелец порта намерен решить спор о контроле именно в суде. «Как мы понимаем, для наших партнеров отсутствие конфликта — это досудебная безоговорочная передача 16,7% [порта Вера] за 3,4 тыс руб. Для нас отсутствие конфликта — это соблюдение соглашения, и вопрос о передаче акций или отсутствия такого может быть только после, а не до рассмотрения спора судом», — сказал РБК представитель «Востокгуля».

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Ранее представитель «Востокугля» говорил, что у него есть заключение другой компании, которая пришла к противоположному выводу — «об отсутствии факта смены контроля в УК «Востокуголь», а также отсутствии оснований для реализации ПВХ опциона. Уже после подачи иска холдинга стало известно, что Исаеву удалось оспорить продажу 50% этой компании. Но наследники Босова оспорили это решение, поэтому бизнесмен пока не вернул свою долю.

Изначально порт Вера был ориентирован на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области («Сибантрациту», подконтрольному наследникам Босова, принадлежит 50% Огоджинского проекта, еще 50% — у Лапшиной и «Ростеха»), но в мае 2020 года он начал перевалку сырья с Эльгинского месторождения, после того как «А-Проперти» Авдоляна выкупила это месторождение у «Мечела» за 97 млрд руб.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Елизавета Антонова
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«Ростех» и партнеры решили увеличить долю в порту Вера
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