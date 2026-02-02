 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Глава МИД Франции Барро призвал Европу наладить прямой канал связи с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейские страны, являющиеся основными финансовыми и военными донорами Украины, должны иметь собственный прямой канал связи с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Liberation.

Он объяснил это необходимостью защищать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.

«Европейцы, которые сейчас являются главными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал [связи] для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность ни на кого другого», — сказал он.

Барро также отметил, что Париж никогда не исключал взаимодействия с Россией при «полной прозрачности с Украиной и ее европейскими партнерами», а также при условии, «что это будет выгодно».

Почему ЕС говорит о диалоге с Москвой и при чем здесь США. Эфир Радио РБК
Радио

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Европе возобновить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — объяснил он.

Вскоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот готов вести диалог с французским коллегой, если есть «обоюдная политическая воля».

В том же месяце неназванный французский чиновник заявил The Financial Times, что на одном из этапов мирного процесса по Украине европейцам придется вступать в прямой диалог с Путиным.

Полина Дуганова
Франция Россия Украина Европа канал связи
