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Бизнес ,  
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Вдова Дмитрия Босова возглавила совет директоров «Сибантрацита»

Катерина Босов, вдова миллиардера Дмитрия Босова, возглавила совет директоров «Сибантрацита» — крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита. С 2018 года она была коммерческим директором компании
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: УК «Сибантрацит»)

Вдова Дмитрия Босова Катерина Босов возглавила совет директоров «Сибантрацита», сообщил РБК представитель компании. Ранее председателем совета являлся сокурсник и бизнес-партнер Босова Дмитрий Ага, который останется в совете.

Единство семьи Дмитрия Босова

«Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — передала РБК через пресс-службу Катерина Босов.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Общество
Дмитрий Босов

«Сибантрацит» был основан в 2000 году, но производственные активы — в Кемерово и Новосибирской области — были переведены на компанию только в 2018 году. Тогда же Катерина Босов вошла в совет директоров. Прибыль «Сибантрацита» выросла с 2,5 млрд руб. в 2014 году до 15,8 млрд руб. в 2018-м (более поздних данных нет). «Сибантрацит» стал крупнейшим в России производителем металлургических углей и крупнейшим в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG.

Дмитрий Босов владел «Сибантрацитом» через группу «Аллтек». В ночь на 6 мая миллиардер, чье состояние Forbes оценивал в $1,1 млрд, покончил с собой — теперь активы должны перейти по наследству его жене и детям. Незадолго до смерти, согласно данным СПАРК, бизнесмен перевел «Сибантрацит» полностью на свои кипрские структуры Alltech Investment и Averiko (бенефициар обеих — сам Босов). Его партнеры — Ага, Игорь Макаров и Олег Шемшук — остались совладельцами лишь ООО «Аллтек», которое владеет центром дизайна Artplay в Москве (данные СПАРК).

Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
Дмитрий Босов

Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017-м в должности гендиректора его «дочки» — «СА Логистик», а затем стала коммерческим директором в самом «Сибантраците» и отвечала за продажи и логистику группы. Она окончила Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина по специальности «юрист», имеет диплом Executive MBA Московской школы управления «Сколково».

Состав совета директоров «Сибантрацита» остался прежним: места в нем также сохранили экс-гендиректор компании Максим Барский, Владимир Микулик, Игорь Макаров и Дмитрий Шатохин. Состав органов управления других компаний Босова — группы «Аллтек» и «Востокугля» — не поменялся, добавил представитель Катерины Босов.

Претенденты на активы Босова

В последние годы на «Сибантрацит» и его активы периодически появлялись претенденты, а в «Востокугле» разгорелся корпоративный конфликт. Например, в 2018-м покупкой «Сибантрацита» заинтересовался экс-гендиректор «Роснефти» Эдуард Худайнатов, который строит собственную угольную империю на базе холдинга «Коулстар». Но тогда стороны не сошлись в цене.

Уголь на продажу: кто претендует на активы Босова
Бизнес
Дмитрий Босов

«Востокуголь» занимается развитием угольных и инфраструктурных проектов в Арктике и в Приморье (угольный терминал порта Вера). В феврале 2020 года стало известно, что Босов решил продать «Росатому» один из активов «Востокугля» — угольный проект на Таймыре. Но сделка до сих пор не завершена.

Источник, близкий к Босову, ранее рассказывал РБК, что с начала 2020-го бизнесмен начал переводить все активы на себя и увольнять сотрудников. «В мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже», — отмечал он.

Незадолго до смерти бизнесмена, в апреле, из компании был уволен Александр Исаев — член совета директоров «Сибантрацита» и «Востокугля» и партнер Босова с 2014-го. Компания обвинила его в «вопиющих злоупотреблениях и хищениях на вверенных ему участках работ, распространении недостоверной информации». Исаев также лишился 50% «Востокугля» — сейчас он оспаривает эту сделку в суде.

Знакомый Исаева говорил РБК, что, восстановив долю в «Востокугле», бизнесмен может сделать предложение наследникам Босова: обменять этот пакет на долю в Огоджинском проекте в Амурской области (его запускал «Востокуголь», но принадлежавшие компании 50% в этом проекте сейчас контролирует «Сибантрацит») и порту Вера в Приморье. Эти проекты интересны новому работодателю Исаева — после ухода из структур Босова он возглавил управляющую компанию «Эльга уголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т и подконтрольную «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Такой обмен активами — «один из возможных сценариев разрешения их конфликта, но могут быть и другие», отмечал знакомый Исаева.

Представитель «Востокугля», в свою очередь, говорил, что в компании изучают иск Исаева и примут меры по защите своих интересов. Потенциальный обмен активами представитель компании не комментирует.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Теги: Дмитрий Босов, антрацит, Сибирский Антрацит, Аллтек
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