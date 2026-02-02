Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России»

В «Единой Россия» создан совет по инновационному и технологическому развитию. Его председателем стал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а секретарем — Илья Медведев

Илья Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В «Единой России» учредили совет по инновационному и технологическому развитию, сообщили РБК в пресс-службе партии. Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева), исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.

Совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии», уточнили в «Единой России».

Как пояснил источник РБК в «Единой России», совет будет дискуссионной площадкой, участие в обсуждениях будут принимать эксперты, представители бизнеса, партии и власти.

Баканов — «фигура политическая и с институциональным весом», его задача — обеспечить, чтобы решения совета изначально формировались «с пониманием государственных задач и не оставались обсужденными только на экспертном уровне, а проходили в контур профильных ведомств и корпораций», сказал источник. «По сути он будет связующим звеном между властью и экспертным сообществом», — говорит собеседник РБК.

Илья Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку. Илья Семин будет заниматься управлением проектным офисом, который появится при совете. Его задача — сопровождение и реализация решений и инициатив, принятых структурой.

Одна из ближайших задач совета, как пояснили собеседники в партии, — разработка и реализация технологического блока «Народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в этом году. Кроме того, он будет отвечать за подготовку и сопровождение других программных документов и инициатив партии в сфере науки, технологий и инноваций.

Работа совета будет направлена на ускорение технологического развития, внедрение отечественных инноваций в интересах граждан и экономики, а также на укрепление технологического суверенитета страны и создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей и социальной сферы, говорят собеседники в «Единой России».

В совет также войдут директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, председатель правления автономной некоммерческой организации «Центр беспилотных систем» Андрей Безруков, зампред ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, вице-президент Сбербанка Максим Еременко, глава исполкома партии Александр Сидякин и другие представители бизнеса и власти. В дальнейшем состав совета будет расширяться, сказали собеседники в «Единой России».

В конце октября 2025 года Илья Медведев в партии организовал форум «Россия инновационная», в ходе которого заявил, что партия не должна ассоциироваться только с запретами и ей стоит двигаться в сторону того, чтобы выглядеть как структура, которая реально помогает бизнесу. Ранее в «Единой России» Илья Медведев координировал разработку портала «Я в России» для оказания помощи в предоставлении государственных услуг жителям новых регионов, он продолжает курировать работу «Центра беспилотных систем и технологий».