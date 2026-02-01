 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кучерова признали лучшим игроком января в НХЛ

Никиту Кучерова признали первой звездой января в НХЛ
Тройку звезд января составили Никита Кучеров, Давид Пастрняк и Эван Бушар
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images )

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой января в НХЛ, сообщается на сайте турнира.

Кучеров в 13 матчах забросил девять шайб и сделал 22 передачи. Кучеров в третий раз за карьеру в НХЛ набрал 30 или больше очков за месяц, ранее в истории лиги это удавалось только семи игрокам.

Кучеров идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона (82 очка) и вторым — среди ассистентов (55 передач).

Второй звездой месяца стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у него пять голов и 20 передач в 14 играх.

Третий в списке лучших игроков — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, на счету которого 23 очка (8+15) в 15 играх.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Никита Кучеров
