Кучерова признали лучшим игроком января в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой января в НХЛ, сообщается на сайте турнира.
Кучеров в 13 матчах забросил девять шайб и сделал 22 передачи. Кучеров в третий раз за карьеру в НХЛ набрал 30 или больше очков за месяц, ранее в истории лиги это удавалось только семи игрокам.
Кучеров идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона (82 очка) и вторым — среди ассистентов (55 передач).
Второй звездой месяца стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у него пять голов и 20 передач в 14 играх.
Третий в списке лучших игроков — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, на счету которого 23 очка (8+15) в 15 играх.
