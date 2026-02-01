 Перейти к основному контенту
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Глава Николаевской области Ким усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные не смогут участвовать в боях «от четырех до десяти лет», так как «истощены», заявил Виталий Ким. Путин заявлял, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения, заявил в интервью Independent глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Мы истощены, и, в первую очередь, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», — сказал Ким.

Отвечая на вопрос о том, что для него приоритетно в мирном соглашении, глава Николаевской областной администрации заявил, что хотя сохранение территорий важно, но «люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра».

Он признал: «Лично для меня победа — это наши границы с 1991 года». Однако, добавил Ким, «все очень устали». Поэтому, по его мнению, для самих украинцев победа заключается лишь в прекращении конфликта и гарантиях безопасности.

WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевым условием обсуждения территориальных вопросов прямой диалог на уровне глав государств. После переговоров в ОАЭ он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу неизменна: Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. Зеленский также отмечал, что Украина по-прежнему рассчитывает на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран.

Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории. Он также говорил, что Россия готова и к мирному диалогу.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов в ноябре прошлого года признавал, что положение на поле боя «очень тяжелое» и что ВСУ «истощены» из-за нехватки солдат, но отмечал, что Киев предпринимает все шаги для увеличения численности войск и обучения военнослужащих.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
ВСУ конфликт на Украине
