Украинские военные не смогут участвовать в боях «от четырех до десяти лет», так как «истощены», заявил Виталий Ким. Путин заявлял, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории

Украинские военные не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения, заявил в интервью Independent глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Мы истощены, и, в первую очередь, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут воевать от четырех до десяти лет», — сказал Ким.

Отвечая на вопрос о том, что для него приоритетно в мирном соглашении, глава Николаевской областной администрации заявил, что хотя сохранение территорий важно, но «люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра».

Он признал: «Лично для меня победа — это наши границы с 1991 года». Однако, добавил Ким, «все очень устали». Поэтому, по его мнению, для самих украинцев победа заключается лишь в прекращении конфликта и гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевым условием обсуждения территориальных вопросов прямой диалог на уровне глав государств. После переговоров в ОАЭ он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу неизменна: Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. Зеленский также отмечал, что Украина по-прежнему рассчитывает на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран.

Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории. Он также говорил, что Россия готова и к мирному диалогу.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов в ноябре прошлого года признавал, что положение на поле боя «очень тяжелое» и что ВСУ «истощены» из-за нехватки солдат, но отмечал, что Киев предпринимает все шаги для увеличения численности войск и обучения военнослужащих.