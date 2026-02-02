АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году

Рост экономики России к 2027 году восстановится до 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и на ожидаемые 0,8–1,4% в 2026-м, следует из обновленного макроэкономического прогноза рейтингового агентства АКРА на 2026–2028 годы, с которым ознакомился РБК.

Президент Владимир Путин после декабрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил восстановить темпы экономического роста в этом году «с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)».

Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении, следует из докладе Росстата. Для сравнения: во втором квартале он был равен 1,1%, в первом — 1,4%. По данным Росстата, инфляция за период с 16 по 22 декабря составила 0,2%, а в годовом выражении — 5,66%.

Базовый сценарий роста ВВП Центробанка — 1–2% к концу 2026 года, Минэкономразвития — 1,3%. По итогам 2024 года, когда экономика, по мнению Центробанка, была существенно перегрета, ВВП вырос на 4,3%.

Путин в декабре называл снижение темпов роста экономики сознательным шагом властей в борьбе с инфляцией, «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей». По его словам, рост ВВП составляет 1%, при этом общий рост экономики за последние три года — 9,7%.

Согласно прогнозу агентства АКРА, инфляция в годовом выражении в течение полутора лет постепенно снизится до уровня, близкого к целевому.

Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026–2027 годах (ключевая — до 9–10%), прогнозирует АКРА. Банк России называл сохранение высокой ключевой ставки в течение нескольких месяцев — до марта — на фоне замедления роста экономики неоправданным, а среди возможных последствий — чрезмерное охлаждение экономики и серьезное отклонение инфляции от целевого уровня (4%). Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция уже в 2026 году может снизиться до 4–5%. На последнем заседании 19 декабря совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16%. Это решение ЦБ стало пятым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, в сентябре — до 17%, а в октябре — до 16,5%.

«Цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, в первой половине 2027 года ожидается их восстановление», — ожидают в АКРА.

Рубль, согласно прогнозу, ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5–10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.

Дефицит бюджета в этом году ожидается умеренным и «в целом сопоставимым» с уровнем прошлого года (в % ВВП), а в дальнейшем он будет снижаться.