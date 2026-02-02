Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет решить финансовый кризис ООН, связанный с невыплатой взносов и бюджетными ограничениями, если организация обратится к нему. Об этом он сказал в разговоре с Politico.
«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил НАТО заплатить. Все, что мне нужно сделать, это позвонить этим странам… они бы прислали чеки в течение нескольких минут», — сказал он.
Республиканец также оценил роль ООН в урегулировании военных конфликтов и подчеркнул потенциал организации. «Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал. Огромный», — добавил Трамп.
ООН, как пояснил ранее Reuters, столкнулась с финансовыми трудностями из-за резкого сокращения взносов со стороны США — крупнейшего донора организации. Трамп при этом ранее заявил, что не знал о задержках Вашингтоном выплат по своим обязанностям перед ООН, пишет Politico.
К декабрю задолженность стран-членов перед ООН достигла почти $1,6 млрд. Тогда 48 государств не полностью оплатили взносы, включая США и Россию, тогда как Китай погасил долг полностью. Позже в ООН сообщили, что Россия перечислила $71 млн и закрыла взнос в регулярный бюджет.
Москва при этом отказалась платить взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022–2024 годы, объяснив это отсутствием конструктивного диалога. Администрация США прекратила финансирование миротворческих миссий ООН, назвав их неэффективными, задержала часть выплат и вышла из ряда программ и международных организаций.
На фоне сокращения поступлений ООН решила урезать бюджет на $500 млн — примерно на 15%, а численность персонала сократить почти на 19%.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции