Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН

Трамп о кризисе со взносами в ООН: заставил бы всех заплатить
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет решить финансовый кризис ООН, связанный с невыплатой взносов и бюджетными ограничениями, если организация обратится к нему. Об этом он сказал в разговоре с Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил НАТО заплатить. Все, что мне нужно сделать, это позвонить этим странам… они бы прислали чеки в течение нескольких минут», — сказал он.

Республиканец также оценил роль ООН в урегулировании военных конфликтов и подчеркнул потенциал организации. «Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал. Огромный», — добавил Трамп.

Антониу Гутерриш

ООН, как пояснил ранее Reuters, столкнулась с финансовыми трудностями из-за резкого сокращения взносов со стороны США — крупнейшего донора организации. Трамп при этом ранее заявил, что не знал о задержках Вашингтоном выплат по своим обязанностям перед ООН, пишет Politico.

К декабрю задолженность стран-членов перед ООН достигла почти $1,6 млрд. Тогда 48 государств не полностью оплатили взносы, включая США и Россию, тогда как Китай погасил долг полностью. Позже в ООН сообщили, что Россия перечислила $71 млн и закрыла взнос в регулярный бюджет.

Москва при этом отказалась платить взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022–2024 годы, объяснив это отсутствием конструктивного диалога. Администрация США прекратила финансирование миротворческих миссий ООН, назвав их неэффективными, задержала часть выплат и вышла из ряда программ и международных организаций.

На фоне сокращения поступлений ООН решила урезать бюджет на $500 млн — примерно на 15%, а численность персонала сократить почти на 19%.

