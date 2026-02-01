США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки

Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками в Анкаре в конце недели, пишет Axios

Администрация президента США Дональда Трампа по нескольким каналам дала понять Ирану, что открыта для встречи и обсуждения заключения сделки, сообщил изданию Axios высокопоставленный американский чиновник.

Турция, Египет и Катар, выступившие вместе с Соединенными Штатами посредниками в переговорах Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, работают над организацией встречи между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками в Анкаре в конце недели, рассказали Axios два источника. Эти три страны рассчитывают, что переговоры между США и Ираном позволят предотвратить региональную войну.

В Белом доме сообщили, что американский лидер еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для дипломатического решения. Однако в Вашингтоне не знают, позволит ли верховный лидер аятолла Али Хаменеи заключить сделку, которая будет приемлема для американской стороны, отметили чиновники. По словам собеседников издания, Катар, Египет и Турция ведут переговоры с обеими сторонами и координируют свои усилия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил телеканалу CNN, что «дружественные страны» пытаются укрепить доверие между Вашингтоном и Тегераном, назвав эти усилия «плодотворными».

«Я вижу возможность для проведения еще одних переговоров, если американские переговорщики будут следовать указаниям президента Трампа, чтобы достичь справедливого и равноправного соглашения и гарантировать отсутствие ядерного оружия», — сказал он.

В субботу премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани посетил Тегеран и встретился с с секретарем Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани, близким соратником Хаменеи, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, которого призвал согласиться на переговоры с американской стороной. Днем ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял иранского коллегу и обсудил возможное место и повестку потенциальной встречи с американцами.

«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом… Они смогут заключить приемлемую сделку, без ядерного оружия и так далее. Им следует это сделать. Я не знаю, сделают ли они это. Но они разговаривают с нами. Серьезно разговаривают с нами», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One в субботу вечером.

Хаменеи в воскресенье сказал, что США хотят «поглотить» Иран и захватить его природные ресурсы. «Американцы должны понимать, что если они начнут войну, то на этот раз это будет война регионального масштаба», — предупредил иранский верховный лидер.