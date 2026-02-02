Минобороны: над Россией за пять часов сбили 23 дрона

В период с 18:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями 23 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 12. Еще пять перехватили над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью. По одному беспилотнику сбили над Ставропольским краем, Чечней и акваторией Черного моря.

Поздним вечером 1 февраля главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Казбек Коков и Сергей Меняйло объявили в своих регионах беспилотную опасность. На фоне этого Росавиация сообщила об ограничениях для аэропортов Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан) и Магаса.

В Славянске-на-Кубани при атаке украинских дронов выбило окна в нескольких квартирах жилого дом, а на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района упали обломки беспилотника. В результате налета никто не пострадал.