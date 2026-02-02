 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за пять часов сбили 23 дрона

Минобороны: над Россией за пять часов сбили 23 дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 18:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями 23 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 12. Еще пять перехватили над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью. По одному беспилотнику сбили над Ставропольским краем, Чечней и акваторией Черного моря.

Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Поздним вечером 1 февраля главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Казбек Коков и Сергей Меняйло объявили в своих регионах беспилотную опасность. На фоне этого Росавиация сообщила об ограничениях для аэропортов Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан) и Магаса.

В Славянске-на-Кубани при атаке украинских дронов выбило окна в нескольких квартирах жилого дом, а на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района упали обломки беспилотника. В результате налета никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны атака дронов беспилотники БПЛА ПВО
Материалы по теме
Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске
Политика
Военные сбили 21 дрон над регионами России за ночь
Политика
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН Политика, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией Политика, 01:06
Главу BitRiver отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств Общество, 00:58
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона Политика, 00:27
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение Политика, 00:23
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России» Политика, 00:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Власти ЛНР заберут все угольные шахты у крупнейшего арендатораПодписка на РБК, 00:03
Эксперты АКРА назвали три вызова для российской налоговой политикиПодписка на РБК, 00:02
АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году Экономика, 00:02
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года Политика, 01 фев, 23:49
ДТЭК сообщил о стабилизации ситуацию с отключениями света в Киеве Политика, 01 фев, 23:32
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01 фев, 22:57
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика Политика, 01 фев, 22:49