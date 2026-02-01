 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Сюжет
Военная операция на Украине

При атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка Белгородской области ранения получил мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший — водитель машины. Его госпитализируют в областную клиническую больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица. Кабина автомобиля сгорела.

Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Регион регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, ранее губернатор сообщил о мирном жителе, который скончался в результате удара беспилотника по машине в селе Головчино.

Мужчина умер в отделении реанимации Борисовской центральной районной больницы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков атака дронов беспилотники БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА
Политика
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области
Политика
Беспилотники повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России» Политика, 00:03
Власти ЛНР заберут все угольные шахты у крупнейшего арендатораПодписка на РБК, 00:03
Эксперты АКРА назвали три вызова для российской налоговой политикиПодписка на РБК, 00:02
АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году Экономика, 00:02
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года Политика, 01 фев, 23:49
ДТЭК сообщил о стабилизации ситуацию с отключениями света в Киеве Политика, 01 фев, 23:32
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01 фев, 22:57
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика Политика, 01 фев, 22:49
Лариса Долина сняла квартиру Общество, 01 фев, 22:46
США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки Политика, 01 фев, 22:33
Кучерова признали лучшим игроком января в НХЛ Спорт, 01 фев, 22:30
Жителей Московского региона предупредили о 26-градусном морозе ночью Город, 01 фев, 22:13
Восстановившийся после травмы Сафонов снова попал в стартовый состав ПСЖ Спорт, 01 фев, 22:13
Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 стал играть за клуб блогера в розыске Спорт, 01 фев, 22:08