В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
При атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка Белгородской области ранения получил мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший — водитель машины. Его госпитализируют в областную клиническую больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица. Кабина автомобиля сгорела.
Регион регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, ранее губернатор сообщил о мирном жителе, который скончался в результате удара беспилотника по машине в селе Головчино.
Мужчина умер в отделении реанимации Борисовской центральной районной больницы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
