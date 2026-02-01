 Перейти к основному контенту
Политика
0

ДТЭК сообщил о стабилизации ситуацию с отключениями света в Киеве

Ситуация в Киеве, где накануне были введены аварийные отключения электроэнергии, стабилизировалась. Город возвращается к временным графикам, сообщает пресс-служба украинского энергетического холдинга ДТЭК в телеграм-канале.

«Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области, ряд районов которой ранее остался без света из-за непогоды, продолжаются.

«По состоянию на 21:00 (22:00 мск. — РБК) без электричества оставались 7,5 тысяч абонентов. <...> Сегодня в области продолжают действовать стабилизационные отключения по графику. Однако в части Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения без графика», — сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике
Политика
Фото:Elise Blanchard / Getty Images

Накануне в электроэнергетической сети Украины произошло каскадное отключение. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил это технологическим нарушением на линии.

В украинской столице были введены аварийные отключения, на фоне чего остановилось движение метро. График также действовал в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Кроме того, без электричества оставались жители по меньшей мере пяти районов Одесской области. ДТЭК сообщал о том, что Днепропетровская область тоже обесточена.

Ситуация на Украине привела к сбоям по всей Молдавии, а также на территории Приднестровья.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Киев Одесская область отключение электричества энергетика
