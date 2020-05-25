Глава УК «Эльга уголь» решил вернуть долю в совместном бизнесе с Боcовым

Александр Исаев решил через суд вернуть 50% «Востокугля», владеющего долей в дальневосточном порту Вера. Планировалось, что «Востокуголь» войдет в единый кластер с Эльгинским проектом Альберта Авдоляна, который возглавил Исаев

Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области арестовал 50% ООО «УК «Востокуголь», которым на паритетных началах владели Александр Исаев и недавно погибший бизнесмен Дмитрий Босов, следует из материалов суда.

Экс-партнер Босова решил вернуть долю в «Востокугле»

Акции были арестованы по ходатайству Исаева, который в апреле 2020 года был уволен из «Востокугля» (владеет активами в Кемеровской и Новосибирской областях) и «Сибантрацита» (крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита), подконтрольного группе Alltech Босова. Затем он лишился доли в совместном бизнесе: 50% «Востокугля» получил руководитель финансово-экономического управления группы Alltech Олег Шемшук.

Теперь Исаев оспаривает через суд договор купли-продажи своей доли. Ответчиками по его иску, поданному на прошлой неделе, 20 мая, являются Шемшук и УК «Востокуголь». Менеджер Alltech недолго пробыл совладельцем этой компании — 18 мая он переоформил ее на сам «Востокуголь», следует из данных СПАРК.

Суд также запретил угольной компании исполнить заявление Шемшука о его выходе из числа совладельцев «Востокугля» и совершать любые сделки по передаче имущества компании или уступке прав, отчуждению акций в дочерних и зависимых обществах.

Представитель «Востокугля» заявил, что в компании изучают иск и предпримут меры по защите своих интересов. Исаев не ответил на запрос РБК.

Исаев с 2014 года был партнером Босова — они владели на паритетных началах «Востокуглем», бизнесмен также входил в совет директоров «Сибантрацита». Но 6 апреля стало известно о его увольнении со всех постов. В качестве причины увольнения пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова. В ночь на 6 мая Босов покончил с собой, теперь его активы должны перейти по наследству к его жене Катерине Босов и детям.

«Востокуголь» занимается развитием угольных и инфраструктурных проектов, среди которых добыча угля на Таймыре. Компания разрабатывала Сугодинско-Огоджинское месторождение (Огоджинский проект, запасы около 750 млн т угля, ресурсы — 1,6 млрд т, принадлежавшие компании 50% в этом проекте сейчас контролирует «Сибантрацит») в Амурской области, а также запускала угольный терминал порта Вера в Приморье. В феврале 2020 года стало известно, что «Востокуголь» решил продать угольный проект на Таймыре «Росатому».

Зачем Исаев решил оспорить сделку

Исаев после ухода из «Востокугля» и «Сибантрацита» возглавил управляющую компанию (УК) «Эльга уголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Незадолго до того контроль над этим проектом приобрела компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна у «Мечела» Игоря Зюзина за 97 млрд руб.

Еще до покупки Эльги представитель «А-Проперти» говорила, что Авдолян и его партнер Сергей Адоньев (вместе основали телекоммуникационного оператора Yota) намерены создать промышленный кластер на базе Эльгинского месторождения, Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК, крупнейшая газовая компания Якутии, контроль над которой Авдолян получил в сентябре 2019 года, скупив ее долги), а также Огоджинского угольного проекта и порта Вера в Приморье.

Огоджинский проект на 50% принадлежит «Сибантрациту», 37,5% — у Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Адоньева и Авдоляна, еще 12,5% — у «Ростеха». А портом «Вера» на паритетных началах владеют «Востокуголь» и «Ростех».

Восстановив долю в «Востокугле», Исаев сможет предложить наследникам Дмитрия Босова обменять ее на пакеты в Огоджинском проекте и порту Вера, сказал РБК знакомый Исаева. «Это один из возможных сценариев разрешения их конфликта, но могут быть и другие», — добавил он. Представитель «А-Проперти» в понедельник, 25 мая, отказалась от комментариев.