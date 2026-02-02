 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Запорожской области частично восстановили электроснабжение

Балицкий: в Запорожской области частично восстановили электроснабжение

В селах Златополь, Скельки и Маячка Васильевского муниципального округа Запорожской области после обрыва линий электропередачи восстановлено электроснабжение, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Без света остается часть города Днепрорудное и села Бурчак Михайловского муниципального округа.

«Работы продолжатся в светлое время суток из-за высокой дроновой активности», — добавил Балицкий.

В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света
Политика

Днем 31 февраля губернатор сообщил об обрыве одной из линий электропередачи в Васильевском муниципальном округе. Ремонтные работы были осложнены неблагоприятными погодными условиями.

Вскоре Балицкий сообщил о повреждении двух кабельных линий в Бердянске. Планировалось, что они будут восстановлены до конца дня.

В ночь на 1 февраля глава региона заявил, что без электроснабжения частично остаются Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, села Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, села Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа.

Тогда же Балицкий добавил, что полностью обесточены село Грушевка Токмакского муниципального округа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запорожская область Евгений Балицкий электроснабжение
Материалы по теме
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света
Политика
Мурманск снова частично остался без света
Общество
Три округа Запорожской области остались без электричества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН Политика, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией Политика, 01:06
Главу BitRiver отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств Общество, 00:58
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона Политика, 00:27
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение Политика, 00:23
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России» Политика, 00:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Власти ЛНР заберут все угольные шахты у крупнейшего арендатораПодписка на РБК, 00:03
Эксперты АКРА назвали три вызова для российской налоговой политикиПодписка на РБК, 00:02
АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году Экономика, 00:02
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года Политика, 01 фев, 23:49
ДТЭК сообщил о стабилизации ситуацию с отключениями света в Киеве Политика, 01 фев, 23:32
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01 фев, 22:57
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика Политика, 01 фев, 22:49