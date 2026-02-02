В Запорожской области частично восстановили электроснабжение
В селах Златополь, Скельки и Маячка Васильевского муниципального округа Запорожской области после обрыва линий электропередачи восстановлено электроснабжение, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Без света остается часть города Днепрорудное и села Бурчак Михайловского муниципального округа.
«Работы продолжатся в светлое время суток из-за высокой дроновой активности», — добавил Балицкий.
Днем 31 февраля губернатор сообщил об обрыве одной из линий электропередачи в Васильевском муниципальном округе. Ремонтные работы были осложнены неблагоприятными погодными условиями.
Вскоре Балицкий сообщил о повреждении двух кабельных линий в Бердянске. Планировалось, что они будут восстановлены до конца дня.
В ночь на 1 февраля глава региона заявил, что без электроснабжения частично остаются Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, села Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, села Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа.
Тогда же Балицкий добавил, что полностью обесточены село Грушевка Токмакского муниципального округа.
