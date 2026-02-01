 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов

Аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили рейсы
Военная операция на Украине

Аэропорты Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан) и Магаса приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Аэропорт Геленджика ограничил полеты
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Так, незадолго до сообщения Росавиации глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил на территории региона беспилотную опасность. Кроме того, аналогичный режим был введен в Северной Осетии, о чем жителей республики предупредил глава региона Сергей Меняйло. «Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — отметил он.

Меняйло также уточнил, что в аэропорту Владикавказа действует план «Ковер».

План «Ковер» (официально сигнал «Ковер») — это особый режим в авиации, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

