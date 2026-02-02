На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов из восьми человек

На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов с детьми

В ночь на 2 февраля в районе Пущинских термальных источников на Камчатке пропали восемь человек, включая трех детей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Пропажу обнаружили родственники, которые обратились в МЧС, когда группа не вернулась в назначенное время. Министр назвал одной из возможных причин исчезновения туристов их задержку из-за снегопада.

По словам Лебедева, знакомым пропавших не удалось добраться до места из-за непогоды. Для этого требуется помощь спасателей, которые уже отправились на поиски.

«Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников», — отметил Лебедев.

В октябре в Елизовском районе Камчатского края пропала туристическая группа из шести человек. Они направлялись в район урочища «Аквариум», где в период, когда люди пропали, выпал обильный мокрый снег.

Позднее туристы вышли на связь и рассказали, что вернулись в запланированный ранее срок.