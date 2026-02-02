 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов с детьми

На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов из восьми человек

В ночь на 2 февраля в районе Пущинских термальных источников на Камчатке пропали восемь человек, включая трех детей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Пропажу обнаружили родственники, которые обратились в МЧС, когда группа не вернулась в назначенное время. Министр назвал одной из возможных причин исчезновения туристов их задержку из-за снегопада.

По словам Лебедева, знакомым пропавших не удалось добраться до места из-за непогоды. Для этого требуется помощь спасателей, которые уже отправились на поиски.

«Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников», — отметил Лебедев.

Пропавшего возле места исчезновения Усольцевых сноубордиста нашли живым
Общество
Владимир Киюцин

В октябре в Елизовском районе Камчатского края пропала туристическая группа из шести человек. Они направлялись в район урочища «Аквариум», где в период, когда люди пропали, выпал обильный мокрый снег.

Позднее туристы вышли на связь и рассказали, что вернулись в запланированный ранее срок.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Камчатка пропажа туристов Дети
Материалы по теме
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января
Общество
Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярске
Общество
Пропавших в Египте российских туристов нашли в полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США Политика, 03:07
Глава МИД Чехии решил игнорировать президента из-за спора о министре Политика, 02:36
На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов с детьми Общество, 02:07
Зеленский рассказал, когда переговорщики Украины отправятся в ОАЭ Политика, 02:01
Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН Политика, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией Политика, 01:06
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Главу BitRiver отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств Общество, 00:58
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона Политика, 00:27
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение Политика, 00:23
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России» Политика, 00:03
Власти ЛНР заберут все угольные шахты у крупнейшего арендатораПодписка на РБК, 00:03
Эксперты АКРА назвали три вызова для российской налоговой политикиПодписка на РБК, 00:02
АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году Экономика, 00:02