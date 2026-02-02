Глава МИД Чехии решил игнорировать президента из-за спора о министре

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента Петра Павела, чтобы не обострять конфликт из-за назначения министра окружающей среды. Его слова приводит агентство CTK.

Мацинка сообщил, что у него «нет иного выбора, кроме как просто игнорировать президента». Он подчеркнул, что ему «не за что извиняться» и что самым разумным способом избежать эскалации является отказ в том числе от взаимодействия с канцелярией президента.

Спор, как пишет CTK, возник из-за отказа президента назначить Филипа Турка министром окружающей среды. По словам Мацинка, такие действия выходят за рамки Конституции.

Бывший президент Милош Земан заявил, что Конституция позволяет главе государства отклонять кандидатуры министров, хотя в случае с Турком он поддержал бы его назначение. Бывший министр внутренних дел Чехии и председатель оппозиционной партии STAN Вит Ракушан раскритиковал позицию Мацинки и призвал премьер-министра Андрея Бабиша отправить его в отставку.

«Мы не хотим, чтобы нашей страной руководили невежды. Премьер-министр, если он действительно руководит правительством, должен отстранить от власти невежд во главе с Мацинкой», — добавил он.

Мацинка, в свою очередь, исключил возможность своей отставки.