 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский рассказал, когда переговорщики Украины отправятся в ОАЭ

Зеленский решил отправить переговорщиков в ОАЭ уже 2 февраля
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Украинская делегация отправится в Абу-Даби, где должен состояться новый раунд переговоров, уже в понедельник, 2 февраля, сообщил президент. Ранее он заявил, что новая встреча пройдет в ОАЭ 4 и 5 февраля

Украинская переговорная команда отправится в Абу-Даби, где должен состояться новый раунд переговоров, уже в понедельник, 2 февраля, заявил президент Владимир Зеленский.

«Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о трехсторонней встрече на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз», — написал он в телеграм-канале.

По словам Зеленского, он поговорил с главой делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым и назначил на понедельник совещание, чтобы «согласовать переговорные рамки и подготовить все».

«В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие США.

С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Источник ТАСС сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров перенесен на середину следующей недели по согласию сторон.

28 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби, но пояснял, что это «ориентировочно».

Позднее госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что встреча 1 февраля будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но не исключал участия американской стороны. Однако, по его словам, на ней не будет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский мирные переговоры ОАЭ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля
Политика
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ
Политика
Переговоры по Украине: есть ли сдвиги. Эфир Радио РБК
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США Политика, 03:07
Глава МИД Чехии решил игнорировать президента из-за спора о министре Политика, 02:36
На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов с детьми Общество, 02:07
Зеленский рассказал, когда переговорщики Украины отправятся в ОАЭ Политика, 02:01
Трамп заявил, что «заставил бы всех заплатить» для решения кризиса в ООН Политика, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией Политика, 01:06
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу BitRiver отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств Общество, 00:58
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона Политика, 00:27
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение Политика, 00:23
Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России» Политика, 00:03
Власти ЛНР заберут все угольные шахты у крупнейшего арендатораПодписка на РБК, 00:03
Эксперты АКРА назвали три вызова для российской налоговой политикиПодписка на РБК, 00:02
АКРА спрогнозировало восстановление роста экономики России к 2027 году Экономика, 00:02