Зеленский рассказал, когда переговорщики Украины отправятся в ОАЭ
Украинская переговорная команда отправится в Абу-Даби, где должен состояться новый раунд переговоров, уже в понедельник, 2 февраля, заявил президент Владимир Зеленский.
«Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о трехсторонней встрече на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз», — написал он в телеграм-канале.
По словам Зеленского, он поговорил с главой делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым и назначил на понедельник совещание, чтобы «согласовать переговорные рамки и подготовить все».
«В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», — отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие США.
Накануне Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Источник ТАСС сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров перенесен на середину следующей недели по согласию сторон.
28 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби, но пояснял, что это «ориентировочно».
Позднее госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что встреча 1 февраля будет «в двустороннем формате» между Москвой и Киевом, но не исключал участия американской стороны. Однако, по его словам, на ней не будет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
