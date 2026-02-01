Лариса Долина сняла квартиру

Певица Лариса Долина снимает квартиру, поскольку пока ей не хватает средств, чтобы купить свое жилье. Об этом она заявила журналистам после концерта в подмосковном Домодедово.

«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду», — сказала артистка журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Долина не назвала район, в котором она сейчас проживает, но назвала его хорошим. Также она рассказала, что ее кошки переехали на съемную квартиру вместе с ней.

В августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые обманным путем заставили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести почти 200 млн руб. В марте 2025 года суд вернул народной артистке квартиру и признал сделку недействительной, однако покупательница Полина Лурье обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

Передача ключей от квартиры Лурье планировалась в начале января, но стороны не подписали акт приема-передачи, после чего по заявлению адвоката покупательницы Светланы Свириденко было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной. Ключи представительнице Лурье передали 19 января.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что готовит иск о взыскании с Долиной издержек, которые понесла ее клиентка в судебном споре. Сумму компенсации Свириденко не назвала, выразив надежду, что расходы будут выплачены в добровольном порядке.