Общество⁠,
0

Главу BitRiver отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств

Основателю BitRiver Игорю Рунцу предъявлено обвинение по ст. 199.2 УК — сокрытие средств от налогов. Замоскворецкий суд Москвы заключил Рунца под домашний арест 31 января

Основателю российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу предъявлено обвинение по ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов), об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы появилась карточка дела Рунца И.А. об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, материалы поступили 31 января. В тот же день суд отправил Рунца под домашний арест, следует из картотеки. Решение вступит в силу 4 февраля. Ему вменяется ч. 1 ст. 199.2 УК.

Агентству подтвердили в суде, что глава BitRiver заключен под домашний арест.

Телеграм-канал Baza пишет, что Рунец был задержан 30 января, он обвиняется сразу по трем эпизодам сокрытия средств.

Осенью 2024 года агентство Bloomberg оценило в $230 млн состояние владельца и гендиректора BitRiver.

Bloomberg оценил в $230 млн состояние главы российского майнера BitRiver
Крипто

В 2017 году Рунец получил степень MBA в Стэнфордском университете. Тогда же он начал строить в Братске первый data-центр для майнинга. Именно во время учебы в Стэнфорде Рунец узнал о майнинге. Его сокурсники стали одними из первых клиентов BitRiver.

Компания является крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России, сообщается на ее сайте. Она управляет 15 data-центрами общей мощностью более 500 МВт.

Весной 2022 года компания BitRiver попала под санкции США. Оператор дата-центра назвал их вмешательством в отрасль криптомайнинга, недобросовестной конкуренцией и попыткой изменить мировую расстановку в пользу американских майнеров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
майнинг налоги домашний арест обвинения Москва
