Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,71 63,67 EUR Нал. 71,36 70,30 USD Бирж. 64,21 -0,25 EUR Бирж. 70,87 -0,07 USD ЦБ. 64,22 -0,52 EUR ЦБ. 70,73 -0,57 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 8333,30 -15,90 IMOEX 2708,07 -0,49% RTSI 1329,63 -0,10% Brent 60,20 +2,57% DJIA 26816,59 +1,21% Nasdaq 8057,04 +1,34%
Юмашевы прицениваются к подарку
Лента новостей
Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке» 08:34, Спорт Роструд напомнил порядок оплаты за работу в праздники 08:27, Общество Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования 08:21, Общество Россия вышла на Евро-2020. Что важно знать о достижениях сборной 08:17, Спорт Иностранные акции уступили «Газпрому» и Сбербанку в инвестициях россиян 08:00, Финансы В какие бумаги вкладывают российские инвесторы из числа непрофессионалов 08:00, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:54, Общество Пять трендов фешен-сервиса: как ретейлерам работать с бедными гедонистами 07:52, PRO Cборная России проиграла команде США в матче Кубка мира по волейболу 07:41, Спорт В Японии число погибших из-за тайфуна «Хагибис» увеличилось до 39 человек 07:27, Общество На красной ветке московского метро остановлено движение между 8 станциями 07:09, Общество Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово» 07:00, Общество Большая и маленькая: квартиры людей нестандартной комплекции 06:52, Недвижимость Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры 06:52, Общество NYT узнала о неудаче США в вывозе 50 особо опасных боевиков ИГ из Сирии 06:31, Политика Комментарий к видео в YouTube впервые собрал больше 1 млн лайков 06:23, Технологии и медиа Заседание МВФ, «Бежевая книга» и ВВП Китая: к чему готовиться инвестору 06:03, Quote Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером 05:23, Политика Ленинградская область стала лидером по строительству жилья среди регионов 04:58, Бизнес В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма 04:56, Общество В России началась последняя волна перехода на цифровое телевещание 04:36, Технологии и медиа Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ 03:52, Политика В Филадельфии при стрельбе на улице пострадали шесть человек 03:36, Общество Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии 03:21, Политика Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке 03:21, Политика Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт 02:26, Политика Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ 02:15, Общество СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки 01:29, Общество
Газета
Юмашевы прицениваются к подарку
Газета № 159 (3114) (1410) Бизнес,
0
Юмашевы прицениваются к подарку
Бывшая жена Олега Дерипаски и ее отец могут продать свои доли в En+
Источники Bloomberg и РБК сообщили о планах экс-жены Олега Дерипаски и ее отца Валентина Юмашева продать акции En+, контролирующей UC Rusal. В беседе с РБК Полина Юмашева заявила, что «пока» ни с кем не вела переговоры
Полина Юмашева (Фото: Белоусов Виталий / ТАСС)

Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом, экс-главой администрации президента Валентином Юмашевым не договаривалась о продаже их доли в En+. «Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», — заявила она РБК.

«Я вообще ни с кем пока не вела переговоры», — подчеркнула Юмашева, комментируя информацию Bloomberg. Она не уточнила, есть ли у них с отцом намерение найти потенциальных покупателей.

Валентин и Полина Юмашевы действительно намерены продать свой пакет в En+, но не ведут никаких переговоров и обсуждений, сказал РБК источник, знакомый с акционерами компании. Исходя из рыночной стоимости акций En+ на Лондонской бирже, примерная стоимость бумаг, принадлежащих Валентину и Полине Юмашевым, составляет $357,75 млн.

Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями
Бизнес

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщило, что бывшие члены семьи Олега Дерипаски ищут покупателей на свои доли в En+ Group. По словам источников агентства, обсуждение носит предварительный характер, конкретных договоренностей не достигнуто. Как отметили собеседники Bloomberg, пока никого из потенциальных покупателей предложение не заинтересовало и существует вариант, при котором сделку осуществить не удастся.

Полине и Валентину Юмашевым принадлежат 6,75% акций En+, по которым голосуют независимые доверенные лица. Двоим несовершеннолетним детям бизнесмена после развода достались 1,64% акций, переведенные в траст Liberi Foundation. По данным Bloomberg, всего у детей 3,42% акций, по которым также голосуют доверенные лица.

Представитель Олега Дерипаски не ответила на запрос РБК, Валентин Юмашев отказался от комментариев.

Чемезов исключил приобретение «Ростехом» ГАЗа у Дерипаски
Бизнес

Расклад после санкций

В апреле 2018 года En+ Group попала в список санкций Минфина США. Вместе с ней под санкциями оказались и другие подконтрольные Дерипаске компании, такие как UC Rusal (сейчас En+ владеет 50,1% UC Rusal), «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и группа ГАЗ.

В январе 2019 года Вашингтон снял ограничения с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго», сохранив санкции против самого бизнесмена. Это стало результатом договоренностей Дерипаски с властями США. Условием вывода компаний из-под санкций было ограничение контроля самого предпринимателя над ними — например, его доля в En+ снизилась с 70 до 44,95%.

В начале октября глава En+ Владимир Кирюхин заявил, что Дерипаска не оказывает влияния на руководство группы. «После введения санкций роль Дерипаски ограничилась возможностями обычного акционера, а после отмены санкций, я могу сказать это под присягой, я не чувствовал какого-либо влияния на менеджмент с его стороны и не получал распоряжений от него», — сообщил он.

После снижения доли Дерипаски в En+ вторым по размеру акционером компании стал банк ВТБ (21,68%). В начале сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ВТБ ведет переговоры о возможной продаже своего пакета c китайскими компаниями. По данным газеты, к ВТБ обратились две государственные промышленные группы. Один из источников сказал, что китайские компании не обсуждают точные детали, но есть «серьезный интерес с обеих сторон». Тогда в пресс-службе ВТБ отказались это комментировать.

Долю Валентина и Полины Юмашевых в En+ также вполне может купить кто-то из иностранных инвесторов, например из Китая или Саудовской Аравии, с которыми у России в последнее время улучшились отношения, сказал РБК старший директор АКРА Максим Худалов. «Компания эффективна как в экономическом смысле, так и с точки зрения выбросов диоксида углерода на тонну металла, это один самых эффективных производителей в мире», — отметил он.

Подарок к IPO

В октябре 2017 года в рамках подготовки En+ к первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже Полина Юмашева получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу Валентину (в сумме 7,55%), следует из отчета компании, поданного в конце февраля 2018 года в комиссию по финансовым услугам Джерси. После сделок с другими акционерами их доля сократилась до 6,75%.

Олег Дерипаска мог просто подарить своей супруге акции холдинга накануне IPO, отмечал исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Если говорить о потенциальных имущественных спорах между супругами, их иногда улаживают с помощью такого добровольного отчуждения части совместного имущества, уточнил партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Дерипаска развелся с женой в начале 2018 года, именно тогда ее перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal, в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже, где UC Rusal торгуется с 2009 года.

Авторы: Тимофей Дзядко, Артем Филипенок.
Теги: Олег Дерипаска , En+
Материалы по теме
Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями Бизнес
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter