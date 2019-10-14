Юмашевы прицениваются к подарку

Бывшая жена Олега Дерипаски и ее отец могут продать свои доли в En+

Источники Bloomberg и РБК сообщили о планах экс-жены Олега Дерипаски и ее отца Валентина Юмашева продать акции En+, контролирующей UC Rusal. В беседе с РБК Полина Юмашева заявила, что «пока» ни с кем не вела переговоры

Полина Юмашева (Фото: Белоусов Виталий / ТАСС)

Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом, экс-главой администрации президента Валентином Юмашевым не договаривалась о продаже их доли в En+. «Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», — заявила она РБК.

«Я вообще ни с кем пока не вела переговоры», — подчеркнула Юмашева, комментируя информацию Bloomberg. Она не уточнила, есть ли у них с отцом намерение найти потенциальных покупателей.

Валентин и Полина Юмашевы действительно намерены продать свой пакет в En+, но не ведут никаких переговоров и обсуждений, сказал РБК источник, знакомый с акционерами компании. Исходя из рыночной стоимости акций En+ на Лондонской бирже, примерная стоимость бумаг, принадлежащих Валентину и Полине Юмашевым, составляет $357,75 млн.