Юмашевы прицениваются к подарку

Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом, экс-главой администрации президента Валентином Юмашевым не договаривалась о продаже их доли в En+. «Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», — заявила она РБК.
«Я вообще ни с кем пока не вела переговоры», — подчеркнула Юмашева, комментируя информацию Bloomberg. Она не уточнила, есть ли у них с отцом намерение найти потенциальных покупателей.
Валентин и Полина Юмашевы действительно намерены продать свой пакет в En+, но не ведут никаких переговоров и обсуждений, сказал РБК источник, знакомый с акционерами компании. Исходя из рыночной стоимости акций En+ на Лондонской бирже, примерная стоимость бумаг, принадлежащих Валентину и Полине Юмашевым, составляет $357,75 млн.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщило, что бывшие члены семьи Олега Дерипаски ищут покупателей на свои доли в En+ Group. По словам источников агентства, обсуждение носит предварительный характер, конкретных договоренностей не достигнуто. Как отметили собеседники Bloomberg, пока никого из потенциальных покупателей предложение не заинтересовало и существует вариант, при котором сделку осуществить не удастся.
Полине и Валентину Юмашевым принадлежат 6,75% акций En+, по которым голосуют независимые доверенные лица. Двоим несовершеннолетним детям бизнесмена после развода достались 1,64% акций, переведенные в траст Liberi Foundation. По данным Bloomberg, всего у детей 3,42% акций, по которым также голосуют доверенные лица.
Представитель Олега Дерипаски не ответила на запрос РБК, Валентин Юмашев отказался от комментариев.
Расклад после санкций
В апреле 2018 года En+ Group попала в список санкций Минфина США. Вместе с ней под санкциями оказались и другие подконтрольные Дерипаске компании, такие как UC Rusal (сейчас En+ владеет 50,1% UC Rusal), «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и группа ГАЗ.
В январе 2019 года Вашингтон снял ограничения с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго», сохранив санкции против самого бизнесмена. Это стало результатом договоренностей Дерипаски с властями США. Условием вывода компаний из-под санкций было ограничение контроля самого предпринимателя над ними — например, его доля в En+ снизилась с 70 до 44,95%.
В начале октября глава En+ Владимир Кирюхин заявил, что Дерипаска не оказывает влияния на руководство группы. «После введения санкций роль Дерипаски ограничилась возможностями обычного акционера, а после отмены санкций, я могу сказать это под присягой, я не чувствовал какого-либо влияния на менеджмент с его стороны и не получал распоряжений от него», — сообщил он.
После снижения доли Дерипаски в En+ вторым по размеру акционером компании стал банк ВТБ (21,68%). В начале сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ВТБ ведет переговоры о возможной продаже своего пакета c китайскими компаниями. По данным газеты, к ВТБ обратились две государственные промышленные группы. Один из источников сказал, что китайские компании не обсуждают точные детали, но есть «серьезный интерес с обеих сторон». Тогда в пресс-службе ВТБ отказались это комментировать.
Долю Валентина и Полины Юмашевых в En+ также вполне может купить кто-то из иностранных инвесторов, например из Китая или Саудовской Аравии, с которыми у России в последнее время улучшились отношения, сказал РБК старший директор АКРА Максим Худалов. «Компания эффективна как в экономическом смысле, так и с точки зрения выбросов диоксида углерода на тонну металла, это один самых эффективных производителей в мире», — отметил он.
Подарок к IPO
В октябре 2017 года в рамках подготовки En+ к первичному размещению (IPO) на Лондонской бирже Полина Юмашева получила 5,8% акций En+, еще 1,75% достались ее отцу Валентину (в сумме 7,55%), следует из отчета компании, поданного в конце февраля 2018 года в комиссию по финансовым услугам Джерси. После сделок с другими акционерами их доля сократилась до 6,75%.
Олег Дерипаска мог просто подарить своей супруге акции холдинга накануне IPO, отмечал исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Если говорить о потенциальных имущественных спорах между супругами, их иногда улаживают с помощью такого добровольного отчуждения части совместного имущества, уточнил партнер BMS Law Firm Денис Фролов.
Дерипаска развелся с женой в начале 2018 года, именно тогда ее перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal, в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже, где UC Rusal торгуется с 2009 года.