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Андрею Тихонову сократили дисквалификацию за критику женщины-арбитра

Тихонову сократили отстранение за совет «отправить в Махачкалу» женщину-арбитра
Главный тренер «Енисея» выразил недовольство судейством Веры Опейкиной после разгромного поражения в матче Первой лиги, за что был дисквалифицирован на пять игр. В итоге ему удалось добиться смягчения наказания
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову сократили срок дисквалификации за слова об арбитре Вере Опейкиной после разгромного поражения его команды в Первой лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского клуба.

«Сегодня прошла апелляция по делу Андрея Тихонова. Теперь дисквалификация будет реальной только на один матч, еще на четыре — условной», — говорится в сообщении.

Таким образом, Тихонов сможет руководить командой уже в ближайшей игре против «КАМАЗа» 8 мая.

Андрей Тихонов не согласился с дисквалификацией за критику женщины-судьи
Спорт
Андрей Тихонов

Тихонов после поражения от «СКА-Хабаровск» (0:3) предложил отправить судью потренироваться в Химки или Махачкалу. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал его за эти слова на пять матчей (два из них — условно).

Тренер не согласился с дисквалификацией, заявив, что критиковал Опейкину не потому, что она женщина, а из-за судейских ошибок.

Андрей Тихонов, легенда московского «Спартака», второй раз в карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне красноярский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 30 матчах.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Андрей Тихонов

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12+

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Андрея Тихонова отстранили за совет «отправить в Махачкалу» женщину-судью
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