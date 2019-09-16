Чемезов исключил приобретение «Ростехом» ГАЗа у Дерипаски

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что не планирует приобретать группу ГАЗ. Ранее ее владелец Олег Дерипаска допускал национализацию компании, если ей не удастся добиться снятия санкций Минфина США

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК исключил вариант приобретения группы ГАЗ для ее спасения от санкций США.

«Дело в том, что там уже есть хозяин. Олег Владимирович Дерипаска просто так дешево ничего не отдает. Поэтому вряд ли», — сказал он. Чемезов напомнил, что «Ростех» и Дерипаска разошлись, обменявшись акциями. Это произошло в 2017 году, когда госкорпорация передала «Русским машинам» Дерипаски 30,99% акций ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) в обмен на 17% акций Тутаевского моторного завода (сейчас его контролирует КАМАЗ, входящий в «Ростех»).

«У нас очень много пересечений, конфликты нам не нужны», — также добавил Чемезов. Представитель Дерипаски отказался от комментариев.

Группа ГАЗ попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с самим Дерипаской и его основными активами. С тех пор Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США постоянно продлевает дедлайн, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября.

В апреле этого года Дерипаска допустил национализацию ГАЗа в случае вступления санкций в силу. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg. Но даже если компания будет национализирована, тысячи сотрудников, скорее всего, потеряют работу, добавил он. В группе ГАЗ работают более 40 тыс. человек, а с учетом цепочки поставщиков «под риском» оказываются еще 360 тыс. сотрудников, указал бизнесмен. Он заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений. В частности, он указал на то, что из-за угрозы санкций сотрудничество с российским автопроизводителем прекратила немецкая Daimler.