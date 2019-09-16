Чемезов исключил приобретение «Ростехом» ГАЗа у Дерипаски

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco Политика, 14:13 Удиви меня: как ретейлеру использовать экономику впечатлений Pro, 14:13 Зеленский назвал свои основные задачи на посту президента Политика, 14:06 7 обложек музыкальных альбомов, которые вошли в историю Стиль, 14:05 Как сохранить и измерить качество воздуха в большом городе Партнерский материал, 14:04 В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии Политика, 13:53 Лукашенко назвал плюсы от присутствия женщин в белорусском парламенте Политика, 13:52 В Югре возбудили дело из-за севшего на мель теплохода Общество, 13:49 Песков посоветовал не делать обобщающих выводов о судах по одному делу Политика, 13:48 Bitcoin $12 тыс. и запрет майнинга в Китае: главное из мира криптовалют Крипто, 13:46 Роберт Нейверт: «Университеты без онлайн-курсов станут никому не нужны» Экономика образования, 13:38  В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста Общество, 13:36 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 13:33 «Спартак» сыграет кубковый матч с КАМАЗом в Набережных Челнах Спорт, 13:30
Бизнес ,  
0 
Чемезов исключил приобретение «Ростехом» ГАЗа у Дерипаски
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что не планирует приобретать группу ГАЗ. Ранее ее владелец Олег Дерипаска допускал национализацию компании, если ей не удастся добиться снятия санкций Минфина США
ГАЗ GAZA ₽430 +1,18% Купить
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК исключил вариант приобретения группы ГАЗ для ее спасения от санкций США.

«Дело в том, что там уже есть хозяин. Олег Владимирович Дерипаска просто так дешево ничего не отдает. Поэтому вряд ли», — сказал он. Чемезов напомнил, что «Ростех» и Дерипаска разошлись, обменявшись акциями. Это произошло в 2017 году, когда госкорпорация передала «Русским машинам» Дерипаски 30,99% акций ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) в обмен на 17% акций Тутаевского моторного завода (сейчас его контролирует КАМАЗ, входящий в «Ростех»).

«У нас очень много пересечений, конфликты нам не нужны», — также добавил Чемезов. Представитель Дерипаски отказался от комментариев.

Группа ГАЗ попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с самим Дерипаской и его основными активами. С тех пор Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США постоянно продлевает дедлайн, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября.

В апреле этого года Дерипаска допустил национализацию ГАЗа в случае вступления санкций в силу. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg. Но даже если компания будет национализирована, тысячи сотрудников, скорее всего, потеряют работу, добавил он. В группе ГАЗ работают более 40 тыс. человек, а с учетом цепочки поставщиков «под риском» оказываются еще 360 тыс. сотрудников, указал бизнесмен. Он заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений. В частности, он указал на то, что из-за угрозы санкций сотрудничество с российским автопроизводителем прекратила немецкая Daimler.

Недавно на встрече с рабочими ГАЗа бизнесмен сообщил, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Минфина США.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, ГАЗ
Материалы по теме
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнес
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Бизнес
Дерипаска объяснил подачу иска к Минфину США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter