В Кремле рассказали, с кем встретился Путин после церемонии инаугурации

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Президент Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился с главой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Встреча с Рошалем и Гуревич прошла в Кремле. Врач и учительница были приглашены на церемонию. Перед инаугурацией Путин лично поприветствовал Рошаля.

Врач подарил Путину книгу со своими философскими размышлениями под названием «Мимоходом». Президент поблагодарил его и сказал, что это ему пригодится.

В частности, Рошаль отметил хорошую физическую форму Путина. Он добавил, что глава государства прошел марафон по лестницам по Первому корпусу Кремля и Большому Кремлевскому дворцу без одышки. Путин в ответ поблагодарил врача за оценку и заверил, что с его здоровьем все в порядке. Глава государства уточнил, что день инаугурации — подходящий день и для рабочих встреч тоже. «Я всегда рабочий. Работать надо», — отметил Путин.

Путин вступил в должность президента России в пятый раз. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства.