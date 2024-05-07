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Политика ,  
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Лукашенко исключил наступление с ядерным оружием

Лукашенко: ядерное оружие — оружие защиты, в наступление с ним не пойдут
Лукашенко назвал ядерное оружие «оружием защиты» и заверил, что никто не собирается идти с ним в наступление. Он отметил угрозу ядерной войны и необходимость нанести «неприемлемый ущерб», если «вражеский сапог» ступит в Белоруссию
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

«Это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он заверил, что внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия, объявленная 7 мая, носит «исключительно оборонительный характер». «По завершении совместной [с российскими силами] тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки», — рассказал белорусский президент.

В то же время он отметил, что Белоруссия должна быть сильной и «готовой ко всему» в свете заявлений западных политиков о возможном вводе войск на Украину. Лукашенко напомнил об опыте Великой Отечественной войны и подчеркнул, что все действия направлены на то, чтобы он не повторился. «Я не верю, что в Западной Европе — зажиревшей, откормленной — кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет», — добавил он.

При этом Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к ядерной войне, добавив, что Белоруссия не поддастся на провокации. «Бросать страну, миллионы людей в горнило войны — это не ко мне. Просто наша задача — если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать», — пояснил глава республики.

Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием
Политика
Фото:Минобороны РФ

В марте прошлого года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. В середине июня того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью. Лукашенко говорил, что размещение ядерного оружия — адекватная реакция на рост военной активности НАТО в Восточной Европе. Он обещал, что пока вооружение находится на территории Белоруссии, его не будут применять. США и ЕС назвали решение России безответственным.

За день до объявления учений в Белоруссии Минобороны России заявило о подготовке к маневрам по отработке применения тактического ядерного оружия. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поводом для учений стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, представителей Великобритании и США о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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