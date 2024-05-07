Глава Китая Си Цзиньпин во время визита во Францию и переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном отверг критику в адрес Пекина за сотрудничество с Россией, сообщила The New York Times.

Во время совместной пресс-конференции с Макроном Си сказал: «Мы выступаем против того, чтобы этот кризис [военный конфликт России и Украины] использовали для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и разжечь новую холодную войну». Китайский лидер подчеркнул, что Пекин «не стоял у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником».

NYT пишет, что резкое замечание Си Цзиньпина было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо продолжения экономического сотрудничества с Россией и закупок «огромных объемов российской нефти и газа», оказывает Москве и военную помощь.