Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 804-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Глава Китая Си Цзиньпин во время визита во Францию и переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном отверг критику в адрес Пекина за сотрудничество с Россией, сообщила The New York Times.
Во время совместной пресс-конференции с Макроном Си сказал: «Мы выступаем против того, чтобы этот кризис [военный конфликт России и Украины] использовали для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и разжечь новую холодную войну». Китайский лидер подчеркнул, что Пекин «не стоял у истоков этого кризиса, не является его стороной или участником».
NYT пишет, что резкое замечание Си Цзиньпина было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо продолжения экономического сотрудничества с Россией и закупок «огромных объемов российской нефти и газа», оказывает Москве и военную помощь.
Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен. Такие сроки обозначены в прописанном плане союзников.
По словам Оллонгрен, план касается обучения украинских пилотов, подготовки обслуживающего персонала и передачи самих истребителей. Он также предусматривает помощь в обучении украинцев в учебном центре в Румынии.
«Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — сказала Оллонгрен.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ЕС пришли к консенсусу по поводу использования около 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины.
«Кстати, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Мы также пришли там к соглашению, которое сейчас финализируется, о том, что мы также хотим использовать около 90% этих средств для оборонных целей Украины», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните.
Автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение», — отметил губернатор.
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию» во всем мире на время проведения летних Игр в Париже.
Франция не воюет с Россией и не стремится сменить там власть, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином в Париже.
«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве», — сказал Макрон.
Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя это, написала в своем Telegram, что Макрон делает противоречивые заявления и предпринимает «агрессивные шаги», и задалась вопросом, «в каком состоянии находится французский президент». Ранее министерство вызвало посла Франции Пьера Леви из-за заявлений руководства страны о вероятной отправке западных войск на Украину.
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Муром Шебекинского городского округа.
«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты сел Муром, Архангельское и Нехотеевка, а также частично абоненты села Новая Таволжанка», — написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Также Еврокомиссия в рамках нового санкционного пакета хочет запретить политическим партиям и аналитическим центрам получать финансирование из России, пишет Bloomberg.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России из-за военных действий на Украине может ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
СПФС была создана в 2014 году для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений. В системе есть возможность направлять сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 и собственных форматах клиента. По состоянию на январь 2024-го к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран.
Помимо СПФС, обсуждаемые в ЕС меры включают введение запрета на импорт российских гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов, пишет агентство. Брюссель рассматривает возможность закрыть доступ в свои порты 11 судам, которые подозревает «в содействии военным усилиям России».
В ЕС также хотят запретить транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, работать на территории блока.
На покровском и кураховском направлениях (подконтрольная Украине часть Донбасса) сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил страны, сообщил в своем телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский. «Принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал он.
Вячеслав Гладков сообщил, что два КАМАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрывов одно из транспортных средств полностью сгорело, у второго - серьезные повреждения.
МИД России заявил, что Москва не сможет игнорировать факт появления на украинском театре военных действий самолетов F-16, «которые долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО». «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», - говорится в сообщении.
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.
Минобороны России сообщило об уничтожении семи реактивных снарядов, выпущенных РСЗО RM-70 «Вампир», над территорией Белгородской области.
Министерство иностранных дел Франции назвало частью «кампании по дезинформации» сообщения об отправке французских военных на Украину.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Харькове.
Украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко погиб в зоне боевых действий, сообщается на странице Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность). Пелешенко было 30 лет, он служил в ВСУ с 2022 года.
МИД России предупредил, что в случае удара британскими ракетами по российской территории ответом могут стать удары по военным объектам Великобритании.
Си Цзиньпин в ходе визита в Париж заявил, что КНР, Франция и ЕС в целом должны создавать условия для мирных переговоров для противодействия дальнейшей эскалации на Украине.