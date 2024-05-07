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Политика ,  
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Полковника ФСБ Фролова попросили приговорить к 14 годам по делу о взятке

Обвинение запросило для полковника ФСБ Фролова 14 лет колонии по делу о взятке
Экс-сотрудника ФСБ Фролова просят приговорить к 14 годам за получение взяток в особо крупном размере — по версии следствия, он «крышевал» банк, получив за это более 87 млн руб. Дело о мошенничестве против него прекратили
Дмитрий Фролов
Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гособвинение потребовало приговорить бывшего замглавы управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Дмитрия Фролова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в Московском гарнизонном суде.

Суд решил прекратить в отношении Фролова дело о мошенничестве в связи с истечением срока давности (десять лет) после ходатайства экс-сотрудника ФСБ.

Речь идет об обвинении в хищении 490 млн руб. в начале 2011 года у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве. По этому делу в 2021 году экс-главу 2-го отдела управления «К» Кирилла Черкалина приговорили к семи годам лишения свободы, на данный момент он освобожден условно-досрочно. В том же году по УДО освободили третьего фигуранта дела, подчиненного Черкалина Андрея Васильева.

Экс-полковник ФСБ Фролов попросил снять с него обвинение в хищении
Общество
Дмитрий Фролов

Однако суд оставил в силе обвинение в получении особо крупной взятки в отношении Фролова. По версии следствия, Фролов с 2007 по 2013 год «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». Как писал «Коммерсантъ», акционер Дмитрий Шкурко ежемесячно передавал офицеру ФСБ от €100 тыс. до €150 тыс. Всего, по подсчетам СК, за шесть лет Фролов получил в соответствии с курсом ЦБ более 87,1 млн руб.

В Мосгорсуде отметили, что Шкурко гособвинение просил приговорить к 11 годам колонии.

Фролов находится под арестом с 2019 года. В 2013 году он уволился из ФСБ.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ взятка в особо крупном размере мошенничество

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

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принять участие

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