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Клуб Карпина объявил об уходе основного вратаря

Основной вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинет команду в конце сезона
Голкипер Сергей Песьяков в последний момент передумал подписывать новый контракт, сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин
Сергей Песьяков
Сергей Песьяков (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Голкипер Сергей Песьяков покинет «Ростов» в конце сезона, сообщил «РИА Новости» спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

По его словам, с 35-летним вратарем была достигнута договоренность о продлении контракта, но тот в последний момент передумал.

«Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись — и поменялись», — сказал Рыскин.

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Новое соглашение голкиперу предлагать не будут. «Поблагодарим его за годы, проведенные в «Ростове», и пожелаем удачи», — добавил Рыскин.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 24 матча, пропустив 35 голов.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 27 турах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов

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12+

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