Путин дал поручение об обеспечении россиян жильем к 2030 году

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Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. Соответствующее поручение вошло в указ о национальных целях, опубликованный на сайте Кремля.

В указе говорится, что обеспечение россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году поможет достичь национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Путин также поручил к 2030 году обновить жилищный фонд минимум на 20% (по сравнению с 2019 годом).

Кроме того, президент поставил задачу сокращать число непригодных для проживания домов, повышать доступность жилья в новостройках, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году.

В январе на совещании с правительством Путин сообщил, что в 2023 году в России было введено 110,1 млн кв. м жилья. По его словам, это рекордный показатель за всю историю страны.

По данным Росстата, в 2022 году в России было введено 102,7 млн кв. м. Это был абсолютный рекорд за всю историю статистики, включая советский период. Показатель 2022 года на 11% больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2021 году. Тогда было введено 92,6 млн кв. м жилья.