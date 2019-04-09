Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ детям бизнесмена

Двое несовершеннолетних детей Олега Дерипаски получили 1,64% в компании в результате развода бизнесмена с супругой. В рамках соглашения с властями США их голосами будут управлять независимые попечители

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Дети Олега Дерипаски получили 1,64% акций En+, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей бизнесмена и Минфина США.

«Дети Дерипаски имеют законное право на акции, вытекающие из бракоразводного соглашения, которое предшествовало санкциям», — сказала представитель Минфина.

Представитель Дерипаски пояснила, что бизнесмен отказался от прав на возврат этих ценных бумаг, а его дети не получили прибыли.

По соглашению 1,64% En+ будут переведены в траст Liberi Foundation, в En+ подтвердили NYT, что это трастовый фонд детей Дерипаски. Сам бизнесмен в интервью изданию говорил, что это было предусмотрено его соглашением с его экс-супругой Полиной Юмашевой.