FT узнала об интересе китайских госкомпаний к доле ВТБ в En+

По словам собеседников газеты, к ВТБ (владеет 21,68% En+ Group) обратились две китайские государственные промышленные группы. Один из источников утверждает, что компании не обсуждают точные детали, но есть «серьезный интерес с обеих сторон».
Как отмечает газета со ссылкой на близкий к En+ источник, скорее всего Минфин США не будет против этой сделки: к ней не относятся лица и компании, находящиеся под санкциями. «Большее количество акционеров будет рассматриваться как хороший фактор», — отметил источник.
Также собеседники FT указали, что интерес со стороны китайских компаний вызван прежде всего экологическими сложностями в стране. Как пишет газета, китайские компании хотят переходить на возобновляемую энергетику, а En+ соответствует этому критерию.