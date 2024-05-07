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Экс-футболист «Челси» помог спасти 100 человек от наводнения в Бразилии

Экс-игрок «Атлетико» Диего Коста спас около 100 человек от наводнения в Бразилии
Диего Коста, который сейчас выступает за «Гремио», вместе с друзьями помог людям, пострадавшим от разрушительного наводнения на юге Бразилии
Диего Коста
Диего Коста (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Бывший форвард мадридского «Атлетико», «Челси» и сборной Испании Диего Коста вместе с друзьями помог спасти около 100 человек от наводнения, произошедшего в Бразилии на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает Cadena SER.

35-летний Диего Коста сейчас играет в Бразилии за «Гремио». Футболист возвращался домой после тренировки и наткнулся на группу людей, которая попросила его о помощи. Форвард предоставил пострадавшим в распоряжение свой гидроцикл, а также позвал четверых друзей с водными транспортными средствами. В итоге они помогли вывезти около 100 человек с затопленных территорий.

В результате разрушительных наводнений на юге Бразилии погибли по меньшей мере 67 человек, а еще 101 человек пропал без вести. По оценкам властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, 69 тыс. человек лишились домов, по меньшей мере 13 тыс. находятся во временных пунктах размещения.

Из-за наводнения в штате без электричества остались более 421 тыс. домохозяйств, в 115 муниципалитетах отсутствуют телефонная связь и интернет.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бразилия наводнение

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