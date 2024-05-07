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Политика ,  
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В Эстонии запретили шествия и связанную с Россией символику к 9 Мая

Полиция Эстонии запретила собрания и выражение поддержки России ко Дню Победы
Монумент &laquo;Павшим во Второй мировой войне&raquo;&nbsp;в Таллине
Монумент «Павшим во Второй мировой войне» в Таллине (Фото: РИА Новости)

Полиция Эстонии в преддверии Дня Победы, который традиционно празднуется 9 мая, запретила публичные собрания, выражение поддержки и демонстрацию символики России, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки <...> России», — говорится в заявлении руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

Парковка перед кладбищем в Таллине 9 мая будет закрыта. С 6 часов утра и до полуночи остановка и парковка в окрестностях кладбища на улице Фильтри будет запрещена, отметил портал.

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Фото:Carsten Koall / dpa / Global Look Press

В 2022 году власти Эстонии также запретили собрания с флагами России и георгиевскими лентами в честь 9 Мая. Тогда полиция страны заявила, что проводить мероприятия не запрещено, но «во избежание провокаций» чтить память погибших нельзя будет с использованием военной символики.

В 2023 году в Нарве вывесили плакат с надписью «Putin War Criminal» и изображением лица российского президента напротив Ивангорода в Ленинградской области — города находятся напротив друг друга на берегах реки Нарвы, их соединяет мост Дружбы. На набережной с российской стороны исполняли песни военных лет.

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Теги
Эстония День Победы 9 Мая Россия

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