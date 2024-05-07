Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщается на сайте Кремля.
Национальными целями на этот период объявлены:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Также указом устанавливаются ключевые показатели и задачи для достижения этих целей. В частности, в их число вошли:
- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году с ростом суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
- снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;
- повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
- повышение МРОТ к 2030 году более чем вдвое по сравнению с установленным в 2023 году, с достижением суммы не менее 35 тыс. руб.;
- создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни»;
- утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов бюджетников;
- увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах;
- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;
- обеспечение подключения к газу в рамках программы социальной газификации не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году.
Для достижения этих целей и ключевых показателей правительству поручено до 1 сентября представить блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, а также нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Указ вступает в силу со дня опубликования. Документом признается утратившим силу указ о национальных целях от 21 июля 2020 года.
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