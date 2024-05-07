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Политика ,  
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Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года

Владимир Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Путин определил национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года и отменил предыдущий указ о целях от 2020 года. Национальными целями в частности признаны сохранение населения и устойчивая экономика
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщается на сайте Кремля.

Национальными целями на этот период объявлены:

  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Также указом устанавливаются ключевые показатели и задачи для достижения этих целей. В частности, в их число вошли:

  • повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году с ростом суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;
  • увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
  • снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;
  • повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
  • повышение МРОТ к 2030 году более чем вдвое по сравнению с установленным в 2023 году, с достижением суммы не менее 35 тыс. руб.;
  • создание и запуск к 2030 году цифровой платформы, «способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни»;
  • утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов бюджетников;
  • увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах;
  • обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;
  • обеспечение подключения к газу в рамках программы социальной газификации не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году.

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Экономика
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

Для достижения этих целей и ключевых показателей правительству поручено до 1 сентября представить блок национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, а также нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Указ вступает в силу со дня опубликования. Документом признается утратившим силу указ о национальных целях от 21 июля 2020 года.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

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