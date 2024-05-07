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Технологии и медиа ,  
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Последний фильм Гая Ричи со второй попытки выйдет в российском прокате

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в прокат в России
Премьера боевика с Генри Кавиллом в главной роли должна была состояться в России еще 25 апреля, но фильм не получил прокатное удостоверение от Минкультуры
Кадр из фильма &laquo;Министерство неджентльменских дел&raquo;
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» (Фото: Lions Gate Films)

Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая, одновременно картина будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Об этом сообщила пресс-служба платформы в своем телеграм-канале.

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в России одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»! Фильм будет доступен с 13 мая», — говорится в сообщении.

Фильм «Министерство неджентльменских дел» основан на книге британского документалиста Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Действие исторического боевика разворачивается во время Второй мировой войны. В фильме снялись Генри Кавилл, Тиль Швайгер, Фредди Фокс и другие актеры. Картина снята при участии «Плюс Студии» — продюсерского центра медиасервисов «Яндекса».

Экс-супермен Генри Кавилл спасает мир в блокбастере Гая Ричи. Трейлер
Life
Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Министерство неджентльменских дел&raquo;

Изначально премьера картины в российских кинотеатрах должна была состояться 25 апреля, но фильм не получил прокатное удостоверение, сообщил представитель компании — прокатчика ленты «Вольга». Министерство культуры в своем отказе сослалось на подпункт «е» пункта 18 правил выдачи разрешения, в котором, в частности, говорится, что в поданных документах содержатся ошибки, а в выбранную лицензиаром дату премьеры выходит несколько фильмов, имеющих схожую тематику, жанр и (или) рассчитанных на одну целевую аудиторию.

Минкультуры в прошлом уже «разводило» премьеры для приоритета российских фильмов над голливудскими на майские праздники. На 25 апреля, к примеру, был запланирован выход российского фильма о Второй мировой войне «Блиндаж».

РБК ранее писал, что в этом году с 18 апреля в афишах кинотеатров практически исчезло предсеансовое обслуживание — формат показа голливудских картин прекративших работу в стране студий в паре с отечественными короткометражками. Ассоциация владельцев кинотеатров призывала поддержать российские фильмы и отказаться от «параллельного кинопроката» на период с 18 апреля по 12 мая.

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Теги
Яна Ломакина
прокат фильмов фильмы зарубежные фильмы Кинопоиск Яндекс прокатное удостоверение Министерство культуры Тиль Швайгер

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