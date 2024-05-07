Приведет ли наступление Израиля на Рафах к перемирию с ХАМАС До операции в приграничном городе находилось около 1,4 млн палестинцев

В ночь на 7 мая ЦАХАЛ приступила к операции в Рафахе, где находится больше половины населения всего сектора Газа. Одновременно в Каире возобновились переговоры о перемирии. Могут ли они оказаться успешными — в материале РБК

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Как продвигается операция ЦАХАЛ в Рафахе

Утром 6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. По словам советника премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, там подготовлены полевые госпитали, палатки, значительные запасы воды и продовольствия, медикаментов и других средств первой необходимости в расчете примерно на 100 тыс. человек.

Поздним вечером того же дня израильский военный кабинет единогласно проголосовал за начало наступательной операции в Рафахе. Она была анонсирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще в начале февраля, однако прежде израильские военные ограничивались точечными ударами, разведывательными рейдами и спецоперациями по вызволению заложников.

В израильском правительстве заявили, что цель операции в Рафахе — оказать военное давление на ХАМАС и достичь всех целей войны, включая освобождение заложников. По официальным данным, в плену боевиков остаются 132 человека, 37 из них считаются погибшими.

К утру 7 мая израильским военным удалось установить контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом. В аккаунтах ЦАХАЛ в социальных сетях был опубликован видеоролик с танками и гигантским израильским флагом вблизи КПП. Израильская армия заявила, что располагает «разведывательной информацией о том, что террористы используют зону погранпукта в террористических целях». По словам Нетаньяху, захват КПП — важный шаг на пути к уничтожению четырех бригад ХАМАС, укрывающихся в Рафахе.

The Washington Post сообщила со ссылкой на египетский источник, что боевые действия ЦАХАЛ вблизи границы не были согласованы с властями арабской республики.

В ходе операции, как сообщила ЦАХАЛ, были уничтожены 20 боевиков и заминированный автомобиль, который пытался атаковать один из танков. Израильские военные также обнаружили вблизи КПП три подземных туннеля. Кроме того, к утру 7 мая ВВС Израиля нанесли удары по 100 объектам ХАМАС в регионе. По данным палестинских властей, в результате бомбардировок погибли 23 человека, включая шестерых женщин и пятерых детей. Никто из израильских военных не пострадал в ходе ночной операции.

В ЦАХАЛ сообщили, что эвакуировали большую часть мирных жителей и сотрудников международных организаций, работавших в районах вблизи КПП. В палестинской пограничной службе утверждают, что в результате операции поставки гуманитарной помощи через КПП «Рафах» полностью прекратились. Ранее был закрыт и КПП «Керем-Шалом» на границе Израиля и юга сектора Газа. Причиной стал ракетный удар ХАМАС 5 мая, в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих. 7 мая ХАМАС вновь выпустил снаряды по «Керем-Шалому», но никто не пострадал.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН заявило, что израильские власти отказали международной организации в доступе к району вблизи КПП. В ООН также подчеркнули, что все топливо поступало в сектор Газа именно через Рафах; текущего запаса горючего, которое используется в том числе для генераторов в больницах, хватит лишь на одни сутки. Кроме того, из-за закрытия КПП прекратился вывоз палестинских больных на лечение.

Associated Press отмечает, что на данном этапе неизвестно, станут ли израильские военные расширять зону военной операции. CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источник, что текущие действия ЦАХАЛ — это не то обширное наступление на Рафах, которое прежде анонсировало израильское правительство.

Каковы шансы на дипломатическое урегулирование конфликта

6 мая, через несколько часов после того, как Израиль объявил об эвакуации с востока Рафаха, ХАМАС сообщил, что согласен на параметры прекращения огня, предложенные Катаром и Египтом, выступающими в качестве посредников между воюющими сторонами.

Изначально Израиль требовал, чтобы в рамках первого этапа прекращения огня палестинцы отпустили 40 заложников из «гуманитарной категории», то есть женщин, детей и стариков. Тогда боевики заявили, что у них не найдется столько живых пленников из этой категории, и цифра была снижена до 33. Однако уже в последней версии, принятой ХАМАС, речь идет о 33 заложников, включая тела погибших. Сколько живых пленников входят в это число, не уточняется.

Согласно заявлению ХАМАС и информации израильских СМИ, в рамках принятой группировкой сделки первый этап должен продлиться 42 дня, за которые боевики передадут Израилю 33 живых и погибших пленных в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных и частичный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа. Второй этап также продлится 42 дня: в этот период палестинцы освободят всех остальных живых пленников в обмен на заключенных и соглашение об «устойчивом спокойствии» в Газе — иными словами, перемирии. В ходе третьего этапе предполагается передача оставшихся тел израильских заложников, снятие блокады и восстановление сектора Газа.

Правительство Израиля заявило, что условия этой сделки «далеки» от его требований, а потому оно продолжит оказывать военное давление на ХАМАС. Причем, по данным Axios, израильские власти разочарованы тем, что США не проинформировали их заранее о содержании предложения, на которое согласился ХАМАС. Более того, они получили от посредников текст ответа группировки лишь спустя час после того, как та публично объявила о своем согласии на обмен заключенными.

Собеседники Axios утверждают, что израильские власти были крайне удивлены, прочитав ответ ХАМАС, поскольку тот содержал «много новых элементов», не входивших в предыдущее предложение, с которым согласился Израиль и которое было передано палестинской стороне пять дней назад. В Вашингтоне, напротив, подчеркивают, что никаких сюрпризов для Тель-Авива в согласованном посредниками варианте сделки не было.

«Если бы не дорогие нашим сердцам заложники, за освобождение которых на нас лежит высокая ответственность и для чьего возвращения мы делаем все возможное, шайка ХАМАС давно была бы разгромлена и выброшена на свалку истории», — написал 7 мая глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети X.

Во второй половине дня с официальным обращением выступил сам глава государства. Биньямин Нетаньяху заявил, что предложение ХАМАС было призвано сорвать вход израильской армии в Рафах. По его словам, Израиль не может принять сделку, которая угрожала бы безопасности его граждан и будущему самого государства. «Поэтому я отдал приказ нашей делегации, отправляющейся в Каир: продолжайте настаивать на условиях, необходимых для освобождения наших похищенных, продолжайте настаивать на жизненно важных требованиях для обеспечения безопасности Израиля», — рассказал политик.

Источники Times of Israel и CNN утверждают, что «ограниченная военная операция» в Рафахе призвана вынудить ХАМАС согласиться на условия Израиля по прекращению огня и освобождению заложников. В египетскую столицу 7 мая также прибыли катарская делегация и глава ЦРУ Уильям Бернс — один из ключевых посредников между Израилем и ХАМАС, сообщает CNN.

Помимо освобождения заложников, ключевым требованием Израиля по-прежнему остается отсутствие в сделке положений о полном прекращении боевых действий, заявила РБК Людмила Самарская, научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН. «В прекращении огня как таковом до достижения целей войны Израиль не заинтересован», — подчеркнула она.

Как на операцию в Рафахе отреагировало международное сообщество

Решение о наступлении на Рафах было принято вопреки несогласию ключевого союзника Израиля — Соединенных Штатов. В конце апреля США совместно с другими странами «Группы семи» приняли заявление, в котором призвали Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе из-за «катастрофических последствий для мирного населения».

В понедельник президент США Джо Байден также позвонил израильскому премьеру, чтобы выразить свое несогласие с полномасштабной наземной операцией в Рафахе. На вторник запланирована программная речь американского лидера на ежегодной церемонии в Мемориальном музее Холокоста в США, в ходе которой он, как ожидается, осудит волну антисемитизма в стране, подогреваемую в том числе пропалестинскими протестами в американских университетах. Коснется ли он темы военной операции в Рафахе, не уточняется.

До наземной операции Израиля в Рафахе находилось около 1,4 млн палестинцев, при этом почти 1 млн из них — беженцы из других частей сектора Газа. Международные организации предупреждали, что наземная операция в Рафахе обернется гуманитарной катастрофой из-за высокой плотности проживания населения и его сильной зависимости от гуманитарной помощи. Мартовский доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), подготовленный при поддержке ООН, прогнозирует, что в период до 15 июля все население палестинского эксклава столкнется с голодом. «Врачи без границ» предупреждают, что продолжение боевых действий повлечет за собой гибель местного населения не только в результате боевых действий, но и из-за болезней, вызванных голодом и антисанитарией. В благотворительной организации предупредили, что жертвами подобных «тихих убийств» в следующие полгода могут стать десятки тысяч людей.

По словам Самарской, ключевыми условиями союзников Израиля были ограниченный характер военной операции и минимизация ущерба для гражданских лиц — на данном этапе Тель-Авивом они выполняются. «В случае ограниченного масштаба боевых действий существенных последствий [для Израиля со стороны союзников] может не быть. Способность оказывать США на него воздействие в целом осталась на прежнем уровне», — отметила эксперт.

Операцию ЦАХАЛ уже осудили ряд государств и международных организаций.