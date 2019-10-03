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Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями
Бизнесмен не оказывает влияния на руководство группы, заверил Владимир Кирюхин. Дерипаске пришлось отказаться от акционерного и управленческого контроля над En+, которую он основал, для того, чтобы вывести ее из-под санкций США
En + ENPL ₽530 -0,19% Купить
Владимир Кирюхин (Фото: enplusgroup.com)

Бизнесмен Олег Дерипаска, который в рамках договоренностей с американскими властями о выводе En+ Group из санкционного списка отказался от акционерного и управленческого контроля в основанной им компании, не оказывает влияния на руководство группы. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава En+ Владимир Кирюхин.

«После введения санкций роль Дерипаски ограничилась возможностями обычного акционера, а после отмены санкций — я могу сказать это под присягой — я не чувствовал какого-либо влияния на менеджмент с его стороны и не получал распоряжений от него», — сказал он.

Кирюхин отметил, что Дерипаска продолжает переживать за судьбу своей компании, поскольку «это его творение».

«Но чтобы говорить мне: «Владимир, сделай это», — он этого не делает», — заверил он.

Глава En+ также добавил, что теперь Дерипаска звонит ему только для того, чтобы пожелать счастья в день рождения. Говоря о санкциях США против компании, Кирюхин отметил, что все негативные последствия от этого шага уже остались позади. Сами санкции он назвал «катализатором изменений» внутри самой компании.

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В апреле 2018 года En+ Group попала в список санкций Минфина США. Вместе с ней под санкциями оказались и другие подконтрольные Дерипаске компании, такие как Rusal, «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В январе этого года Вашингтон снял ограничения с Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это стало результатом договоренностей Дерипаски с властями США, которые поставили условием вывода компаний из-под санкций ограничение контроля бизнесмена в предприятиях. Например, его доля в En+ снизилась с 70 до 44,95%. Сам бизнесмен пока остается под индивидуальными санкциями.

Автор: Анна Трунина
Теги: Олег Дерипаска, En+ Group
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