Глава Минобороны Израиля назвал условия прекращения операции в Рафахе

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Военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа не прекратится до уничтожения батальонов ХАМАС в этом районе или до начала освобождения израильтян-заложников, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военными.

«Артиллерия помогает пехоте в операции, которая будет продолжаться до уничтожения батальонов ХАМАС в Рафахе или до возвращения первого заложника в Израиль», — написал Галант в соцсети X.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 мая призвала жителей восточных районов Рафаха эвакуироваться в «безопасную зону» к северу, возле города Хан-Юнис, и объявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в городе. Вскоре в Рафах вошли израильские танки.

Утром 7 мая ЦАХАЛ сообщила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом со стороны эксклава. Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об ответном обстреле израильских сил из крупнокалиберных минометов к востоку от КПП, передает Al Jazeera.

Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.