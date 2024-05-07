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Выборы президента России ,  
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Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза

Путин в майском указе поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, говорится в указе президента Владимира Путина о национальных целях развития России.

Поручения в документе рассчитаны до 2030 года. МРОТ должен будет достичь величины не менее 35 тыс. руб. в месяц.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%. Реальная же начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%.

В апреле 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ стал на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей.

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Владимир Путин майские указы МРОТ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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