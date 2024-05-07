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Политика ,  
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Путин включил сохранение населения в национальные цели развития

Путин включил сохранение населения и экологическое благополучие в наццели
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин объявил сохранение населения, экологическое благополучие и технологическое лидерство национальными целями развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

В список целей, состоящий из семи пунктов, также вошли:

  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы.

В указе также перечислены задачи, которые нужно выполнить для достижения этих целей. В частности, президент поручил создать условия для своевременной профилактики заболеваний и добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му.

Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Политика
Владимир Путин

Для достижения экологического благополучия он поручил до конца 2030 года ликвидировать минимум 50 объектов накопленного вреда окружающей среде. В указе также говорится о необходимости к 2036 году снизить в два раза выбросы загрязняющих веществ и объем неочищенных сточных вод.

Добиться технологического лидерства, по мнению главы государства, можно благодаря формированию новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект и др. Президент поручил, среди прочего, к 2030 году увеличить затраты на исследования и разработки минимум до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

В конце февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нескольких национальных проектов, среди них «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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Владимир Путин население майские указы Экология технологии
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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12+

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