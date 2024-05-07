Фонд кино поддержит фильм про «Руки вверх» и продолжение «Чебурашки»
Фонд кино отобрал российские фильмы, которым будет оказана государственная поддержка. Список опубликован на сайте фонда.
Поддержку получат 15 «лидеров отечественного кинопроизводства». В список попали:
- вторая часть «Чебурашки» и фильм «Руки вверх» (оба — производства Yellow, Black and White Group);
- «Рождение империи» и «Королева Анна» (студия «Тритэ» Никиты Михалкова);
- «Пророк. История Александра Пушкина», «Первый на Олимпе», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Битва моторов» (компания «Централ Партнершип»);
- «Пропасть» («Арт Пикчерс Студия»);
- «Космическая собака Лида», «Девятая планета», «Горыныч» (кинокомпания СТВ);
- «В списках не значился» («1-2-3 Продакшн»);
- «Буратино» («Водород 2011»);
- «Бейрут» («Дирекция кино»).
«Буратино», «Горыныч», «Девятая планета», «Пророк» и «Рождение империи» получили господдержку по итогам отбора в конце декабря 2023 года.
Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и от Фонда кино.
Минкультуры, как отмечают в пресс-службе министерства, поддерживает производство малобюджетного авторского кино, «уделяя особое внимание дебютантам, детскому и юношескому кино, а также проектам, направленным на духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений».
Фильмы при поддержке Фонда кино, как пояснили РБК в пресс-службе Минкультуры, создаются для широкой аудитории и предполагают «более высокие кассовые сборы». Субсидии могут быть возвратные и безвозвратные.
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, которые проанализировал РБК, по итогам 2022 года только один из 26 отечественных фильмов, получивших господдержку, окупился в широком прокате, то есть собрал хотя бы в два раза больше производственного бюджета. Речь идет о комедии Александра Фомина «Молодой человек», которая при бюджете 64,8 млн руб. и безвозвратной субсидии Фонда кино на 30 млн собрала 192,2 млн руб.
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