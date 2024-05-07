Фонд кино поддержит фильм про «Руки вверх» и продолжение «Чебурашки»

Господдержку получат несколько проектов отечественного кинопроизводства, среди них — «Королева Анна», «Буратино» и «Волшебник Изумрудного города»

Фонд кино отобрал российские фильмы, которым будет оказана государственная поддержка. Список опубликован на сайте фонда.

Поддержку получат 15 «лидеров отечественного кинопроизводства». В список попали:

«Буратино», «Горыныч», «Девятая планета», «Пророк» и «Рождение империи» получили господдержку по итогам отбора в конце декабря 2023 года.

Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и от Фонда кино.

Минкультуры, как отмечают в пресс-службе министерства, поддерживает производство малобюджетного авторского кино, «уделяя особое внимание дебютантам, детскому и юношескому кино, а также проектам, направленным на духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений».

Фильмы при поддержке Фонда кино, как пояснили РБК в пресс-службе Минкультуры, создаются для широкой аудитории и предполагают «более высокие кассовые сборы». Субсидии могут быть возвратные и безвозвратные.