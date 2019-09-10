Осеннее потепление на европейском фронте

Что министры России и Франции обсуждали на встрече в Москве

В Москве после многолетнего перерыва прошла встреча глав МИД и министерств обороны двух стран. Эксперты называют ее скорее символической, но в перспективе этот канал может способствовать решению ряда проблем в отношениях с Европой

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Прошедшая в понедельник, 9 сентября, в Москве встреча министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» стала первой почти что за семь лет. Контакты такого рода были заморожены после 2014 года из-за конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и их коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли обсудили контроль над вооружениями, ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

Как заявил глава французского внешнеполитического ведомства Ле Дриан, укрепление диалога с Россией ведется по поручению президента Эмманюэля Макрона. Диалог этот будет требовательным и в нем будут соблюдаться интересы обеих стран, предупредил он. Однако не вести его, по словам министра, нельзя: «Если мы не будем сотрудничать с Россией, усилия по укреплению системы европейской безопасности будут оставаться в стагнации». Глава российского МИД, в свою очередь, призвал европейцев к формированию архитектуры безопасности в евроатлантическом регионе «вместе с Россией, а не в противовес России».

Перезагрузка по-французски

Париж подготовил ряд мер для разрядки напряжения в Европе: Ле Дриан предложил создать механизмы для деэскалации, касающиеся обычных вооружений, киберпространства, ядерного оружия и космического оружия. Реализация таких мер сможет положить начало новой архитектуре безопасности в Европе и укрепит доверие между Россией и европейскими партнерами, рассчитывает он.

Возобновление контактов в формате «2+2» является важным символическим шагом, но также представляет практическую ценность, говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению эксперта, такие каналы для коммуникаций являются важным средством для сверки часов и обмену мнений между Москвой и Парижем по главным вопросам, в частности военно-политического характера. «Это важный момент, учитывая общую напряженность наших отношений», — сказал он РБК.

Среди тем, по которым Россия и Франция могли бы сотрудничать активнее, Федоров выделил украинское досье, контроль над вооружениями и ядерную сделку по Ирану. «У нас остаются серьезные разногласия, но тем не менее при условии реалистичной позиции Франции на переговорах некоторые кризисы могут быть преодолены», — отметил аналитик. Он, в частности, указал на обмен пленными Украины и России, что может подтолкнуть стороны к урегулированию ситуации на востоке Украины, которая является главным камнем преткновения в диалоге России и Европы, указал Федоров.

Разморозку диалога между Москвой и Парижем поддержали французские парламентарии. Россия является стратегическим игроком в Европе и на Ближнем Востоке и важным переговорщиком для Франции и Евросоюза», — заявляла председатель франко-российской группы дружбы в Национальном собрании Каролин Жанвье. По замечанию гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Макрон сейчас является самым подходящим собеседником для России в ЕС, учитывая скорое завершение карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и желание самого Макрона предстать политическим лидером Европы, в том числе на восточном направлении.

Московский ответ США

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французскими коллегами прокомментировал слова министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «более нормальная страна». «Важно понимать, что такое нормальность в понимании наших американских коллег», — сказал он. «Если он это сказал, то [...] он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — отметил Лавров.

По словам российского министра, своими действиями США неоднократно нарушали международное право и поддерживали госперевороты в других странах, в частности на Украине в 2014 году. Российский министр также раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела других стран. Как напомнил Лавров, ранее американский конгресс проголосовал за меры, согласно которым госдепартамент должен тратить $20 млн в год для продвижения демократии в России.

Шойгу заявил, что солидарен со словами Лаврова. «Побудем пока ненормальными», — добавил он.

Французские министры высказывания Эспера не комментировали ни в понедельник, ни в пятницу, когда они прозвучали — причем в присутствии Флоранс Парли, которая 7 сентября встречалась с министром обороны США в Париже. «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО» — так Эспер прокомментировал заявление президента Франции о необходимости нормализации диалога с Москвой. «Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии», — добавил глава Пентагона.

В свою очередь, Сергей Лавров в качестве примера деструктивной политики США, препятствующей нормализации отношений России и Европы, назвал действия Вашингтона по сдерживанию Москвы, а также расширение НАТО к границам России.