Французские депутаты назвали сроки разморозки работы комиссии с Россией

Французские депутаты готовы провести в начале следующего года встречу с российскими коллегами в формате большой парламентской комиссии, не собиравшейся с начала украинского кризиса

Каролин Жанвье (Фото: Zuma / TASS)

Во французском Национальном собрании (нижней палате парламента) готовы провести первое с 2013-го заседание совместной комиссии с российскими коллегами в начале следующего года. «Мы готовы к встрече с нашими российскими коллегами, надеюсь, что это произойдет в начале 2020 года», — сообщила РБК член президентской партии «Вперед, республика!», председатель франко-российской группы дружбы в Национальном собрании Каролин Жанвье.

Интенсификация и расширение диалога с Россией, по словам депутата, необходимы для оздоровления отношений. «Россия является стратегическим игроком в Европе и на Ближнем Востоке и важным переговорщиком для Франции и Евросоюза», — пояснила она.

Жанвье добавила, что сохранявшееся взаимодействие с российскими парламентариями в течение последних двух лет позволило сторонам наметить совместные проекты, а также обсудить важные проблемы. Она отметила, что обращала внимание российских коллег на условия содержания под стражей француза Филиппа Дельпаля, арестованного по делу Baring Vostok. 15 августа, незадолго до визита президента Владимира Путина к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, Дельпаль был переведен под домашний арест.

Диалог нижних палат Большая парламентская комиссия была учреждена в 1995 году и собиралась в последний раз 6 февраля 2013-го в Париже. Ее возглавляют главы нижних парламентов двух стран. Комиссия собирается попеременно то в России, то во Франции. После 2013 года франко-российское сотрудничество по парламентской линии было заморожено по инициативе Франции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины.

Дополнительным стимулом к возобновлению контактов стали визиты премьер-министра Дмитрия Медведева во Францию в июне, где он встретился с французским коллегой Эдуаром Филиппом, и президента Путина в Форт-Брегансон к Макрону в августе. В Кремле и Белом доме выражали надежду, что контакты позволят восстановить докризисный режим работы ключевых механизмов сотрудничества — межправительственную комиссию под председательством премьер-министров, совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны (формат «2+2») и большую межпарламентскую комиссию. Один из этих механизмов, формат «2+2», после пятилетнего перерыва возобновит работу 9 сентября. В Москву для встречи с российскими коллегами приедут министр иностранных дел и глава Минобороны Франции.