 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек

Сюжет
Военная операция на Украине

Специалисты в Белгороде освободили 77 человек из лифтов, остановившихся в результате нарушения электроснабжения в нескольких районах областного центра после атак ВСУ. Об этом сообщает мэр Валентин Демидов в телеграм-канале.

На 23:00 мск было зафиксировано 82 случая застревания, над пятью еще работают. «На помощь горожанам приходят сотрудники лифтовых организаций. На данный момент работают 14 бригад», — говорится в сообщении.

Украинские военные ударили по Белгороду и Белгородской области вечером 3 февраля. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадал объект энергетики, раненых нет. Демидов предупредил о неработающих светофорах, сбоях в электричестве, подаче воды и тепла. Для безопасности движения машин на основных магистралях дежурят регулировщики.

Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода
Политика

Гладков также добавил, что после атак в городе на заправках зафиксированы скопления машин. Глава региона заявил, что в области хватает топлива и призвал водителей отъехать в пригород, чтобы купить дизельное топливо или бензин для своих генераторов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Белгород лифты ВСУ
Материалы по теме
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода
Политика
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла
Политика
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01
Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья Общество, 01:42
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59
Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора Политика, 00:45
Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна Политика, 00:31
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине Политика, 00:08
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США Политика, 00:00
Физлицам предложили запретить вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит Инвестиции, 00:00
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 03 фев, 23:46