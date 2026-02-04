В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек

Специалисты в Белгороде освободили 77 человек из лифтов, остановившихся в результате нарушения электроснабжения в нескольких районах областного центра после атак ВСУ. Об этом сообщает мэр Валентин Демидов в телеграм-канале.

На 23:00 мск было зафиксировано 82 случая застревания, над пятью еще работают. «На помощь горожанам приходят сотрудники лифтовых организаций. На данный момент работают 14 бригад», — говорится в сообщении.

Украинские военные ударили по Белгороду и Белгородской области вечером 3 февраля. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадал объект энергетики, раненых нет. Демидов предупредил о неработающих светофорах, сбоях в электричестве, подаче воды и тепла. Для безопасности движения машин на основных магистралях дежурят регулировщики.

Гладков также добавил, что после атак в городе на заправках зафиксированы скопления машин. Глава региона заявил, что в области хватает топлива и призвал водителей отъехать в пригород, чтобы купить дизельное топливо или бензин для своих генераторов.